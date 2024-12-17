Panasonic GH7 – это мощный инструмент для производства фото- и видеоконтента: 4К 120р или 5.7К 60р, возможность записи ProRes RAW на карту памяти. Форматы ProRes RAW и ProRes RAW HQ позволяют сохранить всю широту динамического диапазона и всю цветовую информацию для большей гибкости при обработке. Широта динамического диапазона при записи в Log формате у GH7 превышает 13 ступеней – это обеспечивается за счет новой технологии Dynamic Range Boost, при активации которой камера делает по 2 кадра с разной экспозицией, а затем совмещает их «на лету» (функция работает при скорости съемки до 60 кадров/с, при записи высокоскоростного видео динамический диапазон составляет 12 ступеней). Для записи ProRes RAW вам потребуется карта памяти CFexpress type B, на карты формата SD записать его невозможно (из-за очень высокого битрейта).

Open gate запись 5.8К или 4.4К с соотношением сторон 4:3 служит для удобства конвертации как в горизонтальный, так и в вертикальный формат. Вы сможете использовать один и тот же материал и для большого видео, и для коротких роликов в соцсетях. Рапид-съемка Full HD с частотой 240 кадров/с дает возможность замедлить видео в 10 раз без снижения плавности просмотра. За отдельную плату можно разблокировать запись в ARRI LogC3 – GH7 получила сертификацию ARRI, поэтому материал с этой камеры легко и просто совмещается с материалом камер ARRI при использовании в сложных, масштабных проектах (требуется ключ DMW-SFU3A Software Upgrade Key). GH7 поддерживает загрузку LUT-таблиц в форматах VLT и CUBE, что очень удобно как для предварительного просмотра во время съемки, так и для онлайн-вещания.

Запись 32-битного аудио с плавающей точкой – впервые в беззеркальных камерах. Эта технология позволяет записывать как очень громкие, так и очень тихие звуки с максимальным качеством. Если вы по ошибке выставили неправильный уровень микрофонов, 32-битная запись позволит спасти этот фрагмент на этапе пост-производства (требуется установка микрофонного адаптера DMW-XLR2, который не входит в базовый комплект).

GH7 – это также первая камера семейства GH с гибридным фазовым автофокусом. Фазовые точки дают камере представление о глубине сцены без лишнего рыскания. Преимущества фазового автофокуса наиболее заметны при съемке активных, динамичных сцен, а также в условиях контрового освещения или съемки с недостаточным освещением. Это дополняется современной технологией распознавания объектов на базе машинного обучения: камера уверенно определяет лица, глаза, тела целиком, а также распознает животных, автомобили, мотоциклы, самолеты и поезда.

Беспроводное и проводное онлайн вещание: Panasonic GH7 поддерживает протоколы RTMP/RTMPS и RTP/RTSP для быстрой настройки вещания по всему миру. Для удобной конфигурации можно воспользоваться приложением LUMIX Sync app. При отсутствии Wi-Fi вы можете выйти в сеть через телефон, а USB-C выход камеры можно использовать в качестве RJ-45 Ethernet выхода, необходим только универсальный адаптер: например Anker PowerExpand USB-C to Gigabit Ethernet моделей AK-A83130A1 и AK-A83130A2.

Заметим, что GH7 сохранила механический затвор, поэтому профессиональная съемка со вспышкой или студийным светом не представляет для нее никаких проблем. В камере также имеется матричный стабилизатор изображения, работающий с эффективностью до 7.5 ступеней

Встроенный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение даже при длительной съемке в жаркую погоду (до 40° С) – у камеры фактически отсутствуют ограничения по длительности съемки при выборе 4:2:2 10 бит 4K 60p или 50p.