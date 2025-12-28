Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G110 body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00090462
Артикул:б/у-Крд 2025-12-28/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (минимальные следы эксплуатации, нет крышки байонета,нет коробки)
Пробег: неизвестен
S/n: WF0HB005701
Комплектация: 2 аккумулятора, камера, зарядка аккумулятора, ремешок, USB кабель
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.