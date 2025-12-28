Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G110 body (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00090462 Артикул: б/у-Крд 2025-12-28/1 Код товара: УТ-00090462 Артикул: б/у-Крд 2025-12-28/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (минимальные следы эксплуатации, нет крышки байонета,нет коробки)

Пробег: неизвестен

S/n: WF0HB005701

Комплектация: 2 аккумулятора, камера, зарядка аккумулятора, ремешок, USB кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (минимальные следы эксплуатации, нет крышки байонета,нет коробки)

Пробег: неизвестен

S/n: WF0HB005701

Комплектация: 2 аккумулятора, камера, зарядка аккумулятора, ремешок, USB кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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