Описание

Новый дизайн полностью в черном цвете создан побудить авторов сосредотачиваться на объекте съемки. Камера разработана таким образом, чтобы сливаться с окружающей средой съемки и устранить блики, предоставляя творчеству еще больше свободы. Обладая невероятной производительностью как при фото, так и при видеосъемке, а также невероятно легкой мобильностью, беззеркальный полнокадровый фотоаппарат Panasonic Lumix S5 IIX Body разработан для удовлетворения потребностей самых амбициозных творческих людей.

Сенсор и процессор

Фотоаппарат построен на недавно разработанном 24-мегапиксельном 35мм полнокадровом CMOS сенсоре и улучшенном процессоре обработки изображений. Сенсор поддерживает гибридную автофокусировку с определением фазы, впервые для камер линейки LUMIX, а новый процессор обеспечивает превосходное качество изображения и производительность видео с высокой скоростью передачи данных наравне с Panasonic Lumix S1H.

Богатство функций и вариантов записи видео

Новый движок дает фотоаппарату Panasonic S5 IIX Body возможность записи видео, включая внутреннее 4:2:0 10-бит 6K (3:2) и 5,9K (16:9) при 30 кадрах в секунду и 4:2:2 C4K и 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, а новая система управления охлаждения позволяет снимать неограниченное время без увеличения размера корпуса фотокамеры. Фотоаппарат Lumix S5 IIX Body также может выполнять видеозапись в режиме HFR (высокая частота кадров) со скоростью до 120 кадров в секунду и медленную и быструю съемку со скоростью до 180 кадров в секунду.

Камера поддерживает запись 5,8K Apple ProRes на SSD через HDMI или USB, а также запись ALL-Intra. Кроме того, S5 II X может поддерживать вывод видео Apple Pro Res RAW на Atomos. Фотоаппарат также поддерживает проводную и беспроводную потоковую передачу по IP и USB модем (для проводной потоковой передачи требуется адаптер USB-LAN, продается отдельно).

Благодаря множеству новых и улучшенных функций фотоаппарат Panasonic Lumix S5 IIX Body X способен обеспечить поистине поразительное качество фото- и видеосъемки, включая высокоскоростную серийную съемку со скоростью до 9 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором (возможность захвата до 300 кадров в секунду), 96-мегапиксельный режим высокого разрешения (JPEG/RAW) и двойная собственная чувствительность ISO, которая сводит к минимуму шум и обеспечивает максимальное значение ISO 51 200 (204 800 при расширении).

Новая система автофокуса

Благодаря новому механизму обработки изображений, разработанному в рамках партнерства с L2 Technology (созданному LEICA и LUMIX) и новому датчику, Panasonic Lumix S5 IIX Body стала первой беззеркальной фотокамерой серии LUMIX с гибридной автоматической фазировкой (PDAF).

На полнокадровом фотоаппарате Panasonic S5 IIX Body используется новая система фазовой гибридной автофокусировки, сочетающая PDAF с автофокус с определением контраста. Быстрая и надежная, обеспечивающая замер в 779 областях, новая система способна обнаруживать целевые объекты в сложных условиях, таких как слабое освещение и контровое освещение, и после фиксации будет продолжать отслеживать их даже при наличии других движущихся объектов в кадре.

Профессиональные функции съёмки

На этой беззеркальной фотокамере Panasonic доступен ряд профилей изображения, в том числе 14+ ступеней V-Log/V-Gamut, а также новая функция LUT в реальном времени, позволяющая загружать LUT для цветокоррекции на SD карту и применять непосредственно в фотоаппарате, а не на стадии пост-производства. В ответ на запросы профессиональных пользователей были добавлены такие функции, как монитор осциллограммы, векторный осциллограф и зебра, а также такие функции, как системная частота (24,00 Гц) и синхронное сканирование.

Система стабилизации

Беззеркальный полнокадровый Panasonic Lumix S5 IIX Body также может похвастаться усовершенствованной системой стабилизации изображения, которая значительно улучшает съемку с рук в самых разных условиях и ситуациях.

Новая система Active IS обеспечивает высокостабильную видеозапись за счет оптимизации горизонтальной, вертикальной и угловой коррекции. Компенсируя до 200% по сравнению с обычной стабилизацией, Active IS особенно эффективна в традиционно сложных условиях для съемки с рук, например, при использовании телеобъектива или съемке во время ходьбы.

Улучшенная управляемость и возможности для работы в одиночку

Full Frame беззеркальный фотоаппарат Panasonic S5 IIX Body предлагает усовершенствованные возможности съемки, позволяя авторам добиваться отличных результатов с минимальным рабочим процессом благодаря таким функциям, как блокировка баланса баланса белого, помощь при ручной фокусировке (доступна как для видео, так и для фотосъемки) и новой функции Live Crop, которая записывает видео. кадры с использованием всей поверхности сенсора, что позволяет пользователю впоследствии обрезать изображения 4K и FHD.

Запись аудио

Чистый и реалистичный звук 48 кГц/24 бита на фотоаппарате Panasonic Lumix S5 IIX Body можно записывать с помощью встроенного или внешнего микрофона, а запись с высоким разрешением 96 кГц/24 бит возможна с помощью внешних микрофонов и микрофонов XLR.

Корпус, Wi-Fi, разъемы, слоты

Удобство использования беззеркальным фотоаппаратом Panasonic S5 IIX Body еще больше повышается за счет нового простого в использовании 8-позиционного джойстика, расширенного дискового переключателя, 3,0-дюймового сенсорного монитора с произвольным углом наклона и большого OLED-видоискателя Live View Finder с разрешением 3680 000 точек.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Lumix S5 IIX Body изготовлен ​​в соответствии со стандартами надежности для использования в полевых условиях, имеет литые переднюю и заднюю рамы из магниевого сплава, а также брызгозащищенную и пыленепроницаемую конструкцию. Беспроводная связь также была улучшена: Wi-Fi 5 ГГц присоединился к 2,4 ГГц, чтобы обеспечить быструю и стабильную связь со смартфонами и планшетами.

Возможности подключения были улучшены по сравнению с моделью Lumix S5: Lumix S5 II X Body оснащен полноразмерным разъемом HDMI типа A и высокоскоростным портом USB 3.2 Gen 2, а также держателем замка для кабеля для предотвращения нежелательного отключения. Двойные слоты для карт (оба UHS-II) на фотоаппарате поддерживают эстафетную запись, резервную запись и запись распределения, а аккумулятор большой емкости 2200 мАч можно заряжать от сети переменного тока или USB.