Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 II Body, английское меню
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Характеристики
Описание
Обратите внимание: меню на английском языке.
Lumix S5 II – первая беззеркальная камера от Panasonic с поддержкой фазовой фокусировки: это позволяет снимать видео без рыскающей фокусировки. Алгоритмы автофокуса с использованием машинного обучения позволяют камере распознавать объекты (людей и животных), что обеспечивает более надежное удержание объекта в фокусе при его активном перемещении и временном перекрытии препятствиями. При фокусировке вручную можно использовать «линейный» режим, в котором есть возможность задать сектор поворота кольца фокусировки от минимальной дистанции до бесконечности: от 90° до 3 полных оборотов.
Важной особенностью является встроенный вентилятор, который позволяет камере снимать без перегрева и без ограничения по времени – даже в жаркие дни. Случаи перегрева допускаются только при съемке с разрешением 6К, но и в этом случае вентиляция обеспечивает как минимум полчаса записи до превышения температуры.
Система стабилизации изображения на основе сдвига матрицы работает в 2 раза эффективнее по сравнению с первой Panasonic S5: она компенсирует до 5 ступеней экспозиции, или 6.5 ступеней при одновременном использовании со стабилизатором в объективе (функция Dual IS). В режиме Boost (с добавлением электронной стабилизации) практически удается достичь эффекта съемки с внешним стабилизатором, настолько плавным выглядит видеоряд.
Традиционно сильной стороной являются широкие возможности при съемке видео: большинство камер в этом сегменте предлагают только обычное соотношение сторон 16:9. S5 II вдобавок к этому снимает в так называемом формате «open gate» 3:2 (5952x3968), узком 1.89:1, а также в 4:3 – для съемки с анаморфотными объективами (последнее доступно только в APS-C). Все режимы поддерживают съемку в 10 бит, что обеспечивает широкий динамический диапазон и хорошие возможности для грейдинга (цвето- и экспокоррекции).
Профессиональные операторы оценят такие инструменты как вектороскоп и «форму волны» (wave form), установку выдержки в углах затвора, синхронное сканирование (точная настройка скорости затвора под мерцающие лампы), загрузку LUT-профилей, дезанаморфирование, ввод и вывод временного кода и другие инструменты, обычно недоступные в начальном сегменте.
Из небольших нововведений можно отметить, что теперь оба гнезда для карт памяти поддерживают SD UHS-II, гнездо HDMI увеличилось с микро «тип D» до нормального «тип А», разрешение видоискателя увеличено с 2.4 до 3.7 млн. точек, немного изменена форма джойстика на задней панели, а также поддерживается установка 4-канального аудиоадаптера DMW-XLR1. В целом же корпус максимально похож на первое поколение S5, внешне изменения почти не заметны. Кстати, корпус выполнен из прочного магниевого сплава, все кнопки, рычаги и стыки защищены от проникновения пыли и влаги системой уплотнителей.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|зависит от объектива
|Объектив:
|нет в комплекте
|Стабилизатор изображения:
|встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 5 ступеней экспозиции, при использовании со стабилизатором в объективе - до 6.5 ступеней
|Матрица
|Датчик изображения:
|35.6 x 23.8 мм КМОП
|Число эффективных пикселей:
|24.2 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2 (4:3 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1)
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 51200 с расширением до 50 - 204800; двойное "нативное" ISO: 100 / 640 (стандартный режим), 640 / 4000 (V-Log)
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|1.4х, 2х (только для фото)
|Формат файла:
|JPEG, RAW
|Баланс белого:
|авто (3 режима), 5 предустановок, ручной (4 установки), установка температуры в К, 2500 - 10000K (4 установки)
|Серийная съемка:
|механический затвор: 9 кадров/с (фикс. фокус), 7 к/с (следящий АФ), длина серии: более 300 кадров в JPEG, более 200 в RAW; электронный затвор: 30 к/с (следящий АФ, без LiveView), 9 к/с (с LiveView), более 200 кадров JPEG / RAW
|Цветовое пространство:
|sRGB, AdobeRGB
|Автоспуск:
|2, 10 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1), 6000 х 2208 (65:24), 6000 х 3000 (2:1) и менее; в APS-C режиме: 3984 x 2656 и менее
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|без кропа: 6К или 4К 30 кадров/с, Full HD до 120 к/с; APS-C режим: 4K 60 к/с; глубина цвета: 6К 10 бит 4:2:0, 4К и менее - 10 бит 4:2:2; RAW видео - платная опция
|Разрешение видеозаписи:
|6K: 5952 x 3968 (open gate 3:2) или 5952 x 3136 (17:9) или 5888 х 3312 (16:9); 4К: 4096 х 2160 (Cinema 4K) или 3840 х 2160 (16:9), Full HD 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
|Продолжительность видео:
|6К: 30 минут (в стандартном температурном режиме), 4К и Full HD: без ограничения; активное охлаждение (встроенный вентилятор)
|Формат записи звука:
|MOV: LPCM 2ch 48 кГц 24 бит, 96 кГц 24 бит* (*только с внешним микрофоном), 4ch 48 кГц 24 бит, 96 кГц 24 - при установке адаптера DMW-XLR1
|Средний битрейт:
|6K: 200 Мбит/с, 4К: 200 - 72 Мбит/с, Full HD: 100 - 20 Мбит/с
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический или электронный затвор: 1/8000 - 60 c, длительная от руки (до 30 минут), мех. затвор с электронной передней шторкой: 1/2000 с и более, запись видео: 1/16000 - 1/2 с
|Замер экспозиции:
|TTL, 1728 зон: оценочный, центрально-взвешенный, точечный, по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 3 EV)
|Брекетинг экспозиции:
|3, 5, 7 кадров с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|по контрасту + фазовый, распознавание лиц, глаз, объектов (люди, кошки, собаки и птицы), чувствительность от -6 EV (при f/1.4)
|Ручная фокусировка:
|есть: нелинейное или линейное управление (ход кольца 90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°)
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Panasonic, Olympus и других совместимых; Х-синхронизация 1/250 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.84 млн. точек, сенсорный, наклонно-поворотный,
|Видоискатель:
|OLED, 3.68 млн. точек, увеличение 0.78х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность)
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 гнезда для карт памяти SD / SDHC / SDXC, UHS-I или UHS-II
|Связь с компьютером:
|USB 3.2 Gen2 Type-C 10 Гбит/с
|Видео выход:
|HDMI Type A
|Разъемы:
|вход 3.5 мм стерео (с питанием, микрофонный или линейный), выход 3.5 мм на наушники, вход 2.5 для пульта ДУ
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11a/n/ac 2.4 или 5 ГГц, Bluetooth 5.0 Low Energy
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор DMW-BLK22, 370 кадров по стандарту CIPA, 45 минут видео 4К 60р; зарядка или постоянное питание через USB (от USB PD-совместимого устройства)
|Физические характеристики
|Вес:
|745 г (с аккумулятором и картой памяти), 657 г (только корпус)
|Размеры:
|134.3 x 102.3 x 90.1 мм (не учитывая выступающие детали)
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: 0 - 40° С
|Дата анонса:
|январь 2023 г
|Сайт производителя:
|https://www.panasonic.com
|Комплектация:
|аккумулятор, сетевой адаптер, кабель USB-A / USB-С, плечевой ремень, крышка корпуса, крышка горячего башмака, заглушка контактов для батарейной ручки
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