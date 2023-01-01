Описание

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Lumix S5 II – первая беззеркальная камера от Panasonic с поддержкой фазовой фокусировки: это позволяет снимать видео без рыскающей фокусировки. Алгоритмы автофокуса с использованием машинного обучения позволяют камере распознавать объекты (людей и животных), что обеспечивает более надежное удержание объекта в фокусе при его активном перемещении и временном перекрытии препятствиями. При фокусировке вручную можно использовать «линейный» режим, в котором есть возможность задать сектор поворота кольца фокусировки от минимальной дистанции до бесконечности: от 90° до 3 полных оборотов.

Важной особенностью является встроенный вентилятор, который позволяет камере снимать без перегрева и без ограничения по времени – даже в жаркие дни. Случаи перегрева допускаются только при съемке с разрешением 6К, но и в этом случае вентиляция обеспечивает как минимум полчаса записи до превышения температуры.

Система стабилизации изображения на основе сдвига матрицы работает в 2 раза эффективнее по сравнению с первой Panasonic S5: она компенсирует до 5 ступеней экспозиции, или 6.5 ступеней при одновременном использовании со стабилизатором в объективе (функция Dual IS). В режиме Boost (с добавлением электронной стабилизации) практически удается достичь эффекта съемки с внешним стабилизатором, настолько плавным выглядит видеоряд.

Традиционно сильной стороной являются широкие возможности при съемке видео: большинство камер в этом сегменте предлагают только обычное соотношение сторон 16:9. S5 II вдобавок к этому снимает в так называемом формате «open gate» 3:2 (5952x3968), узком 1.89:1, а также в 4:3 – для съемки с анаморфотными объективами (последнее доступно только в APS-C). Все режимы поддерживают съемку в 10 бит, что обеспечивает широкий динамический диапазон и хорошие возможности для грейдинга (цвето- и экспокоррекции).

Профессиональные операторы оценят такие инструменты как вектороскоп и «форму волны» (wave form), установку выдержки в углах затвора, синхронное сканирование (точная настройка скорости затвора под мерцающие лампы), загрузку LUT-профилей, дезанаморфирование, ввод и вывод временного кода и другие инструменты, обычно недоступные в начальном сегменте.

Из небольших нововведений можно отметить, что теперь оба гнезда для карт памяти поддерживают SD UHS-II, гнездо HDMI увеличилось с микро «тип D» до нормального «тип А», разрешение видоискателя увеличено с 2.4 до 3.7 млн. точек, немного изменена форма джойстика на задней панели, а также поддерживается установка 4-канального аудиоадаптера DMW-XLR1. В целом же корпус максимально похож на первое поколение S5, внешне изменения почти не заметны. Кстати, корпус выполнен из прочного магниевого сплава, все кнопки, рычаги и стыки защищены от проникновения пыли и влаги системой уплотнителей.