Описание

Главным нововведением для линейки Lumix G стал, конечно, гибридный автофокус: фазовый + по контрасту. Благодаря добавлению датчиков фазового АФ камера стала фокусироваться гораздо увереннее, без свойственного контрастной фокусировке рыскания, которое было очень заметно – в особенности, при съемке видео. Как и многие другие камеры, G9 II поддерживает распознавание объектов на основе машинного обучения: камера может определять людей, животных, машины и мотоциклы. При распознавании человека или животного, к примеру, камера будет стараться сфокусироваться точно по глазам, если объект находится достаточно близко.

Высокоскоростная съемка – еще одна область, в которой были традиционно сильны камеры Micro 4/3. Lumix DC-G9 II может снимать до 60 кадров в секунду со следящим автофокусом и режимом Pre-Capture, который позволяет сохранить снимки, сделанные за 0.5-1.5 с до нажатия на спуск.

Встроенный матричный стабилизатор изображения работает с эффективностью до 8 ступеней экспозиции, а также может работать в парном режиме со стабилизатором в объективе (наиболее актуально для длиннофокусной оптики).

Камера также получила широкие возможности по записи видео, включая 5.8К 3:2 Open-Gate запись, высокоскоростные 4К 120р и FHD 240p режимы, запись в 10 бит 4:2:2 на карту памяти, передачу 12-битного RAW потока через HDMI на внешний рекордер и запись в Apple ProRes на внешний SSD диск через USB-C интерфейс. Это повторяет большую часть возможностей флагманской видео-ориентированной GH6, однако G9 II отличается от нее отсутствием активного охлаждения (вентилятора), поэтому в режимах высокой нагрузки камера может перегреваться. Скорость перегрева зависит от температуры окружающей среды, режима записи и многих других факторов, но Panasonic гарантирует не менее 30 минут съемки в 4К 60р при комнатной температуре 23° С.

Камера отличается профессиональной эргономикой, работать с ней очень удобно: присутствует достаточно большая рукоятка для уверенного захвата камеры одной рукой, имеется высококачественный мягкий джойстик, экран откидывается. Крупный видоискатель (3.68 млн. точек, увеличение 0.8х в 35-мм эквиваленте) работает с частотой обновления до 120 Гц, что помогает отслеживать даже очень быстро перемещающиеся объекты. Корпус DC-G9 II защищен от попадания пыли и влаги.