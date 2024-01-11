Видеокамера Panasonic HC-X1600
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Характеристики
Описание
Panasonic HC-X1600 – это средняя камера в модельном ряду X1200 / X1600 / X2100. Она обладает всеми возможностями X1200 и при этом имеет OLED видоискатель (удобен при съемке под ярким светом, который ухудшает видимость ЖК экрана), Wi-Fi модуль и возможность съемки в формате MOV 4:2:2 10 бит на карту памяти (4К 30р макс.). Как и X1200, камера оснащена широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 25-600 мм (в 35 мм эквиваленте), гибридным стабилизатором изображения HYBRID O.I.S., и встроенными ND фильтрами (ND 4/16/64). Еще одним отличием HC-X1600 является поддержка онлайн-стриминга через Wi-Fi в Full HD формате, а также дистанционного управления через мобильное приложение HC ROP.
Основные особенности
Видеокамера 4K 60p, созданная для путешественников-создателей контента
Помимо превосходной мобильности и портативности, входящий в комплект аккумулятор большой емкости обеспечивает 6 часов и 10 минут съемки (60 Гц), а компактный корпус учитывает баланс веса расширенных функций при съемке.
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом
Объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольных 25 мм* и до 600 мм* с 24-кратным телезумом. Технология i.ZOOM обеспечивает 32-кратное приближение при качестве 4K и 48-кратное при качестве FHD.
* эквивалент 35 мм камеры.
Высокоточный 4К АФ
Система распознавания лиц превосходно распознает объекты, если они достаточно проэкспонированы и находятся в допустимых пределах. Кроме того, технология распознавания цветов еще больше повышает качество распознавания и работает непрерывно, отслеживания перемещение лица в любую из сторон.
HYBRID O.I.S.
Электронная стабилизация изображения работает наряду с оптической, обнаруживая и исправляя дрожание в 5 направлениях. Система стабилизации Ball O.I.S. позволяет снизить трение в приводном отсеке, что особенно полезно при исправлении низкоамплитудного дрожания.
Гибкие возможности записи
Поддержка высокой скорости передачи данных 200 Мбит/с для записи видео 4K 59,94p/50p с кодеком HEVC (LongGOP/10 бит 4:2:0/MP4), а также режима суперзамедленной съемки 120/100 к/с* с 10-битной записью в формате FHD.
*59,94 Гц: 120к/с, 50Гц: 100fps
Конструкция с эффективным отведением тепла
Конструкция рассеивания тепла, оснащенная сверхтонким вентилятором, позволяет сочетать компактный и легкий корпус с записью сверхвысокой четкости 4K 60p без ограничений по времени.
Удаленное управление с помощью планшета или смартфона
Встроенный модуль Wi-Fi 5 ГГц/2,4 ГГц позволяет подключать камеру к беспроводным сетям. Используя приложение HC ROP для планшета или смартфона, можно также управлять камерой с возможностью просмотра изображения в реальном времени.
Профессиональные функции:
Запись 10 бит 4:2:2 на карту памяти
Запись цветового профиля 4:2:2 10-бит на SD-карты с разрешением до LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Мб/с) или FHD 59,94p/50p (100 Мб/с). Вывод изображения 10-бит UHD 59,94p/50p через HDMI.
Потоковые трансляции в реальном времени
Совместимая с RTSP/RTP/RTMP/RTMPS потоковая передача HD-контента позволяет транслировать концерты, спортивные мероприятия и новостные выпуски на Facebook, YouTube и т. д.
2 кольца управления
Камера оснащена 2 кольцами ручного управления, одно из которых отвечает за фокусировку, а второе – за зум или управление диафрагмой. Теперь пользоваться кольцами на ощупь проще, поскольку они различаются по размеру.
ND-фильтры
3 встроенных ND-фильтра (1/4, 1/16 и 1/64) позволяют быстро ограничить светопропускаемость при съемке под ярким дневным светом, чтобы сохранить плавность перехода между кадрами и устранить эффект стробирования. На объектив также можно установить и другие светофильтры диаметром 62 мм.
2 слота для карт памяти
Используйте параллельную запись на 2 карты для подстраховки, если переживаете за сохранность данных, или ведите запись в эстафетном режиме с горячей заменой карт памяти для непрерывной записи в течение нескольких часов.
Пользовательские кнопки
На корпусе камеры расположено 6 физических кнопок, функции которых можно задать по вашему усмотрению, еще 7 софт-клавиш располагается на сенсорном ЖК-дисплее. Также можно переназначить функции физических кнопок FACE DET. и AE LEVEL.
Работа с постоянным питанием через USB-C
Для работы с постоянным питанием через USB-C вам понадобится сетевой адаптер или другой источник питания с поддержкой USB Power Delivery 9В 3А (не входит в комплект). А в выключенном состоянии от USB можно заряжать аккумулятор камеры, что удобно в дороге.
Разъем для пульта ДУ
Разъем для пульта ДУ 2.5мм позволяет дистанционно управлять фокусировкой, зумом, запуском / остановкой записи и другими функциями.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|24х (моторизованный привод)
|Объектив:
|f 4.12 - 98.9 mm / 1.8 - 4.0 (25 - 600 мм в 35-мм эквиваленте)
|Стабилизатор изображения:
|5-осевой гибридный стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.: Ball O.I.S. + электронная стабилизация
|Диаметр светофильтра:
|62 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|1/2.5" MOS
|Число эффективных пикселей:
|8.29 млн.
|Соотношение сторон:
|16:9
|Светочувствительность:
|усиление (gain) 0 - 30 дБ
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|2х, 5х, 10х, i-Zoom: до 32х (совместно с оптическим) при записи в 4К, до 48х при записи в FullHD
|Формат файла:
|JPEG (DCF/Exif2.2)
|Баланс белого:
|Авто / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K - 15000K) / Ach / Bch
|Серийная съемка:
|нет
|Автоспуск:
|нет
|Размер фотоизображения:
|3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4К UHD 30p 4:2:2 10 бит или 60р 4:2:0 10 бит на карту памяти, вывод по HDMI: до 4K 60р 4:2:2 10 бит
|Разрешение видеозаписи:
|3840 x 2160, 1920 х 1080, 1280 х 720
|Формат видеозаписи:
|MOV HEVC, MOV H.264, MP4 HEVC, MP4 H.264, AVCHD (только для Full HD)
|Продолжительность видео:
|без программного ограничения
|Формат записи звука:
|MOV: LPCM, 48 кГц/24 бит, 2 канала, MP4: AAC, 48 кГц/16 бит, 2 канала; AVCHD: Dolby Audio, 48 кГц/16 бит, 2 канала
|Средний битрейт:
|200 Мбит/с и менее
|Минимальная освещенность:
|1.5 лк (F1.8, Super Gain +, выдержка 1/30 с)
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/30 - 1/8000 с, медленная выдержка: до 1/6 с.
|Замер экспозиции:
|авто, ручной
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|по контрасту, с распознаванием цвета и лиц
|Ручная фокусировка:
|есть, кольцо фокусировки
|Осветительные лампы
|Встроенная подсветка:
|нет (рукоятка с LED лампой продается отдельно)
|Внешняя подсветка:
|холодный башмак для лампы постоянного света
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|8.88 см (3.5") ЖК TFT, прибл. 2 760 000 точек, сенсорный
|Видоискатель:
|1 см (0.39") OLED, прибл. 2.4 млн. точек, отклоняемый
|Диоптрийная коррекция:
|есть
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SDHC / SDXC до 512 Гб, 2 слота, последовательная или параллельная запись, фоновая запись (только MP4 FHD)
|Связь с компьютером:
|USB Type C, 2 гнезда (только зарядка и передача сохраненных файлов)
|Видео выход:
|HDMI Type A
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|IEEE802.11a/b/g/n/ac, доступна потоковая трансляция в FullHD через USB (Unicast, Multicast, протоколы RTSP/RTP/RTMP/RTMPS)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор AG-VBR59, 5900 мАч 7.28В (43 Втч), постоянное питание через USB-C порт (необходим источник питания USB PD 9В 3А)
|Физические характеристики
|Вес:
|0.85 кг (только корпус), 1.2 кг (с аккумулятором и блендой)
|Размеры:
|129 х 93 х 267 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: 0 ~ 40° C, относительная влажность 10% ~ 80%, монохромная запись в ИК диапазоне (белый, зеленый)
|Комплектация:
|аккумулятор, бленда (установлена на камеру), кистевой ремень (установлен на камеру), наглазник, документация
|Дополнительные аксессуары:
|зарядное и USB-C кабель не входят в стандартный комплект, рекомендуются сетевые адаптеры с питанием USB PD 9В 3А (27 Вт)