Panasonic HC-X1200 – это легкая и компактная камера с поддержкой формата записи 4K 60p. Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25-600 мм (в 35 мм эквиваленте), гибридным стабилизатором изображения HYBRID O.I.S. (оптический Ball O.I.S. + электронный) и встроенными ND фильтрами (ND 4/16/64). Модель HC-X1200 поддерживает запись в MP4 или AVCHD на карты памяти (2 слота с параллельной или последовательной записью), а также вывод изображения через HDMI Type A порт (4:2:2 10 бит). В отличие от старших моделей X1600 и X2100 она не поддерживает стриминг по USB или Wi-Fi, а также запись в MOV формате.

Внимание: меню камеры не поддерживает русский язык.

Основные особенности

Видеокамера 4K 60p, созданная для путешественников-создателей контента

Помимо превосходной мобильности и портативности, входящий в комплект аккумулятор большой емкости обеспечивает 6 часов и 10 минут съемки (60 Гц), а компактный корпус учитывает баланс веса расширенных функций при съемке.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом

Объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольных 25 мм* и до 600 мм* с 24-кратным телезумом. Технология i.ZOOM обеспечивает 32-кратное приближение при качестве 4K и 48-кратное при качестве FHD.

* эквивалент 35 мм камеры.

Высокоточный 4К АФ

Система распознавания лиц превосходно распознает объекты, если они достаточно проэкспонированы и находятся в допустимых пределах. Кроме того, технология распознавания цветов еще больше повышает качество распознавания и работает непрерывно, отслеживания перемещение лица в любую из сторон.

HYBRID O.I.S.

Электронная стабилизация изображения работает наряду с оптической, обнаруживая и исправляя дрожание в 5 направлениях. Система стабилизации Ball O.I.S. позволяет снизить трение в приводном отсеке, что особенно полезно при исправлении низкоамплитудного дрожания.

Гибкие возможности записи

Поддержка высокой скорости передачи данных 100 Мбит/с для записи видео 4K 59,94p/50p с кодеком HEVC (LongGOP/10 бит 4:2:0/MP4), а также режима суперзамедленной съемки 120/100 к/с* с 10-битной записью в формате FHD.

*59,94 Гц: 120к/с, 50Гц: 100fps

Конструкция с эффективным отведением тепла

Конструкция рассеивания тепла, оснащенная сверхтонким вентилятором, позволяет сочетать компактный и легкий корпус с записью сверхвысокой четкости 4K 60p без ограничений по времени.

Профессиональные функции:

2 кольца управления

Камера оснащена 2 кольцами ручного управления, одно из которых отвечает за фокусировку, а второе – за зум или управление диафрагмой. Теперь пользоваться кольцами на ощупь проще, поскольку они различаются по размеру.

ND-фильтры

3 встроенных ND-фильтра (1/4, 1/16 и 1/64) позволяют быстро ограничить светопропускаемость при съемке под ярким дневным светом, чтобы сохранить плавность перехода между кадрами и устранить эффект стробирования. На объектив также можно установить и другие светофильтры диаметром 62 мм.

2 слота для карт памяти

Используйте параллельную запись на 2 карты для подстраховки, если переживаете за сохранность данных, или ведите запись в эстафетном режиме с горячей заменой карт памяти для непрерывной записи в течение нескольких часов.

Пользовательские кнопки

На корпусе камеры расположено 6 физических кнопок, функции которых можно задать по вашему усмотрению, еще 7 софт-клавиш располагается на сенсорном ЖК-дисплее. Также можно переназначить функции физических кнопок FACE DET. и AE LEVEL.

Работа с постоянным питанием через USB-C

Для работы с постоянным питанием через USB-C вам понадобится сетевой адаптер или другой источник питания с поддержкой USB Power Delivery 9В 3А (не входит в комплект). А в выключенном состоянии от USB можно заряжать аккумулятор камеры, что удобно в дороге.

Разъем для пульта ДУ

Разъем для пульта ДУ 2.5мм позволяет дистанционно управлять фокусировкой, зумом, запуском / остановкой записи и другими функциями.

Характеристики