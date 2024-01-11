Превосходное качество изображения

Делайте яркие, красивые снимки с помощью MOS-сенсора 1/2.5". Широкоугольный объектив с 24-кратным оптическим и 48-кратным интеллектуальным зумом позволяет снимать с большого расстояния: к примеру, записывать птиц и другие объекты живого мира, спортивные соревнования, творческие выступления на сцене. Гибридная оптико-цифровая система стабилизации изображения обеспечивает отсутствие дрожи и раскачки камеры при съемке с рук.

5-осевая новая система стабилизации Hybrid O.I.S.

Задействует коррекцию по пяти осям и предотвращает размытие изображения при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Система оптической стабилизации изображения Ball O.I.S. снижает износ приводного отсека и значительно улучшает качество коррекции в случае низкоамплитудного дрожания рук.

Вариомикрофон с подавлением шума ветра

Камера оснащена 5.1-канальным* всенаправленным микрофоном, который также может переключаться в остронаправленный режим (с привязкой к зуму объектива). Пространство между микрофоном и сеткой заполнено специальным звукопоглощающим материалом, который подавляет шум ветра, обеспечивая запись чистого звука. Гнездо для внешнего микрофона 3.5 мм позволяет подключить камере внешний микрофон-пушку или радиосистему. Для точного мониторинга звука в режиме реального времени у камеры имеется выход на наушники.

При записи в MP4 доступно только 2 канала

Активный контраст (HDR)

Автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости пикселей конкретного изображения. Также повышает контрастность в зонах с низкой яркостью на темных и подсвеченных контровым светом изображениях и позволяет избежать возникновения «проваленных» теней.

​Беспроводная мульти-камера

С помощью Wi-Fi вы можете подключить к камере один или два смартфона, при этом изображение с камер телефона будет записываться в режиме «картинка в картинке». Это можно использовать для записи самого себя или других объектов, а также для записи одной сцены с разной перспективой. Телефоны могут подключаться напрямую или через точку доступа Wi-Fi. Смартфон также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления камерой.

Обновленный ЖК-монитор

Разрешение экрана значительно выросло – до 1.84 млн. точек, поэтому теперь вы можете более детально видеть снимаемую сцену.

USB-C разъем

Универсальный USB-C разъем используется как для зарядки или постоянного питания камеры от розетки, так и для передачи снятого материала на компьютер.

Трансляция в прямом эфире через HDMI выход

Вы можете использовать HC-V900 для онлайн-трансляций в Full HD качестве, подключив ее к вашему компьютеру через HDMI карту захвата (продается отдельно). При этом настройки камеры позволяют отключить отображение служебной информации (экранного интерфейса) для записи «чистого» сигнала. Вы также можете использовать HDMI выход для подключения внешнего монитора или телевизора – к примеру, чтобы хорошо контролировать кадр, когда снимаете самого себя со штатива.