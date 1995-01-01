Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick обеспечивает быструю зарядку Ni-MH аккумуляторов благодаря функции Smart Charge, которая контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки. 1-2 батареи Eneloop Pro АА 2500 мАч заряжаются за 2 часа, 3-4 батареи – за 3 часа. Обычные аккумуляторы Eneloop AA 2000 мАч заряжаются за 1.5 и 3 часа соответственно. Батареи можно заряжать поштучно, а не только попарно, а также заряжать вместе АА и ААА батареи. Трехцветные светодиодные индикаторы сообщают о ходе и завершении зарядки: красный – менее 20%, желтый – 20-80%, зеленый – более 80%, свет выключен: полностью заряжен. Устройство поддерживает аккумуляторы типоразмеров АА и ААА. Если аккумулятор неисправен, установлен неправильно или вместо аккумулятора поставлена щелочная батарейка, светодиод над ним начнет мигать красным, ток на батарею подаваться не будет. Также есть функция проверки состояния аккумулятора: если при установке в розетку светодиод начинает мигать желтым – ресурс этого аккумулятора заканчивается, скоро его придется заменить.

Многоуровневая защита зарядного устройства предотвращает перегрев, защищает от избыточного заряда, скачков напряжения, и короткого замыкания. Мультивольтажность: устройство может работать от электросетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его в поездках по всему миру: достаточно просто установить соответствующий адаптер для розетки.

Устройство выпускается в двух цветах: в черном или в белом.

В комплекте с зарядным устройством идет 4 никель-металлогидридных аккумулятора Eneloop Pro типоразмера АА емкостью 2500 мАч. Эти аккумуляторы оптимально подходят для устройств с высоким потреблением энергии: фотовспышки, машинки и другие игрушки на радиоуправлении и т. д. При этом их ресурс ниже, чем у обычных Eneloop: 500 циклов зарядки против 2100. Они также немного хуже хранят заряд: через 1 год хранения на полке в Eneloop Pro остается 85% заряда, в то время как в обычных Eneloop – более 90%. Стабильное напряжение: в отличие от щелочных батареек и аккумуляторов других брендов, аккумуляторы Eneloop поддерживают заявленное напряжение (1.2В) практически в течение всего цикла отдачи энергии, поэтому работоспособность устройства не снижается вплоть до полного разряда батарей. К примеру, при использовании в фотовспышках отсутствует эффект замедления перезарядки – даже после 400-500 импульсов вспышка будет перезаряжаться за то же время.

Устойчивы к морозам: аккумуляторы Eneloop Pro продолжают работать при температуре до -20° С (время работы будет меньше, чем при комнатной температуре). Отсутствие эффекта памяти: не обязательно дожидаться полного разряда, вы можете зарядить аккумуляторы Eneloop в любое время, это никак не скажется на их емкости в дальнейшем. Предварительно заряжены: аккумуляторы Eneloop Pro могут использоваться прямо из коробки, благодаря низкому саморазряду даже после 1 или 2 лет на полке они сохраняют большую часть заряда – отличный выбор, когда питание нужно здесь и сейчас.

Помимо устройств с высоким энергопотреблением, аккумуляторы Eneloop Pro можно использовать и в другой электронике: в детских игрушках, пультах дистанционного управления, DECT-телефонах, фонариках*, беспроводных клавиатурах, мышках, настенных часах и так далее.

Eneloop нельзя использовать в приборах с герметичным батарейным отсеком: например, в водонепроницаемых фонарях, лампах для подводной съемки и тому подобных устройствах.

Технические характеристики

Зарядное устройство Smart & Quick BQ-CC55

Входной ток: переменный 100-240В 50-60Гц

Зарядный ток: постоянный 1.5В AA 550 мА x4 AAA 275 мА x4

Контроль зарядки: Smart Charge, «Умный контроллер» напряжения

Индикация: 4 трехцветных LED индикатора

Заряжаемые аккумуляторы: AA x1,2,3,4 / AAA x1,2,3,4 ячейки

Размеры: 120 х 68 х 28 мм (без учета вилки)

Вес: 120 г

Время зарядки 2 АА 2000 мАч: 1.5 ч 4 АА 2000 мАч: 3 ч 2 АА 2500 мАч: 2 ч 4 АА 2500 мАч: 4 ч 2 ААА 800 мАч: 1.5 ч 4 ААА 800 мАч: 3 ч



Аккумуляторы Eneloop Pro