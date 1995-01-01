Емкость min 2000 мАч

Ресурс: до 2100 циклов перезарядки

Сохранение заряда: 90% через 1 год, 80% через 3 года, 70% через 10 лет.

Аккумуляторы предварительно заряжены, могут использоваться сразу из коробки

Отсутствует "эффект памяти", не требуют полной разрядки перед заряжанием

Стабильное напряжение на протяжение всего хода отдачи энергии, от 100% до нуля.

Возможность использования при низких температурах, до -20° С

Новая картонная упаковка без пластика.

Panasonic Eneloop BK-3MCDE – аккумуляторы с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда. 3MCDE – это уже 5-е поколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloop могут перезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.