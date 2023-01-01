Зарядное устройство Panasonic Basic BQ-CC51 + Eneloop АА 2000 мАч, 4 шт.
Код товара : УТ-00062563
Артикул : K-KJ51MCD40E
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Описание
Зарядное устройство Panasonic Basic: обычная зарядка низким током (10 часов для АА 2000 мАч, 13 часов для АА 2600 мАч) с автоматическим отключением по таймеру (13 часов). Зарядка осуществляется попарно. 2 светодиодных индикатора сообщают о завершении зарядки.
Panasonic Eneloop BK-3MCDE – аккумуляторы с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда. 3MCDE – это уже 5-е поколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloop могут перезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.
- Входной ток переменный 100-240 В 50-60 Гц
- Зарядный ток: постоянный 3В AA 200 mA x 2 / AAA 80 mA x 2
- Встроенная вилка
- Контроль зарядки: таймер (автоматическое отключение через 13 часов)
- Индикация: 2 светодиода
- Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA, попарно
- Продолжительность зарядки: АА 2000 мАч: примерно 10 часов, AAA 800 мАч: примерно 10 часов
- Размеры: 6,6 x 10,8 x 2,7 см
- Вес: 100 г
- Цвет корпуса: белый