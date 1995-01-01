Зарядное устройство Panasonic Basic создано для нечастого бытового использования. Зарядка осуществляется слабым током (10 часов для АА 2000 мАч, 13 часов для АА 2600 мАч), для защиты от избыточного заряда через 13 часов срабатывает автоматическое выключение по таймеру. У этой модели нет контроля уровня заряда батарей. Зарядка осуществляется попарно. 2 светодиодных индикатора сообщают о завершении зарядки. Устройство обладает всеми необходимыми уровнями защиты: если аккумулятор неисправен, установлен неправильно или вместо аккумулятора поставлена одноразовая батарейка, светодиод начнет мигать зеленым, ток на батареи подаваться не будет. Также имеется защита от скачков напряжения и короткого замыкания. Мультивольтажность: устройство может работать от электросетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его в поездках по всему миру, достаточно просто установить адаптер для вилки.

В комплекте с зарядным устройством идет 4 никель-металлогидридных аккумулятора Eneloop типоразмера ААА емкостью 800 мАч. Эти аккумуляторы отличаются низким уровнем саморазряда: даже через 10 лет хранения они сохраняют 70% заряда, поэтому их можно использовать сразу из коробки, как обычные батарейки. Аккумуляторы Eneloop обладают повышенным ресурсом: они протестированы на 2100 зарядных циклов, поэтому прослужат вам долгие годы. Стабильное напряжение: в отличие от щелочных батареек и аккумуляторов других брендов, аккумуляторы Eneloop поддерживают заявленное напряжение (1.2В) практически в течение всего цикла отдачи энергии, поэтому работоспособность устройства не снижается вплоть до полного разряда батарей.

Устойчивы к морозам: аккумуляторы Eneloop продолжают работать при температуре до -20° С (время работы будет меньше, чем при комнатной температуре). Отсутствие эффекта памяти: не обязательно дожидаться полного разряда, вы можете зарядить аккумуляторы Eneloop в любое время, это никак не скажется на их емкости в дальнейшем.

Множество применений: аккумуляторы популярного размера ААА могут использоваться в детских игрушках, пультах дистанционного управления, DECT-телефонах, фонариках*, фотовспышках, беспроводных клавиатурах, мышках, настенных часах и так далее.

Eneloop нельзя использовать в приборах с герметичным батарейным отсеком: например, в водонепроницаемых фонарях, лампах для подводной съемки и так далее.

Характеристики

Зарядное устройство

Входной ток: переменный, 100-240В 50/60 Гц

Зарядный ток: постоянный, 3В AA – 250 mA x 2 AAA – 120 mA x 2

Встроенная вилка

Контроль зарядки: таймер (автоматическое отключение через 13 часов)

Индикация: 2 светодиода (включены в процессе зарядки, выключены после окончания)

Заряжаемые аккумуляторы: AA x 2, 4 / AAA x 2, 4

Продолжительность зарядки: АА 2000 мАч: около 10 часов, AA 2600 мАч: около 13 часов AAA 800 мАч: около 10 часов ААА 1000 мАч: около 13 часов

Размеры: 108 х 66 х 27.5 мм (без учета вилки)

Вес: 96 г

Цвет корпуса: белый

Аккумуляторы