Panasonic AG-CX20 – вещательная видеокамера профессионального сегмента, базирующаяся на модели HC-X2100. Ее отличительной особенностью является поддержка специализированных кодеков, таких как P2 MXF (AVC-Intra, AVC-LongG и AVC-Proxy G6). Камера также поддерживает потоковое IP вещание по протоколу NDI HX2 и может использоваться вместе со свитчером Panasonic AV-UHS500 и PTZ камерами. С последующими прошивками производитель обещает добавить поддержку протокола SRT (Secure Reliable Transport). В остальном технические характеристики AG-CX20 не отличаются от HC-X2100.

Камера основана на 4К матрице формата 1/2.5" с эффективным разрешением 8.29 млн. точек и широкоугольном объективе с моторизованным 24-кратным оптическим зумом 25-600 мм (в 35 мм эквиваленте, F1.8-4.0). Гибридный стабилизатор HYBRID O.I.S. совмещает в себе оптическую (BALL O.I.S.) и электронную стабилизацию изображения по 5 осям, а встроенные ND фильтры (ND 4/16/64) помогают сохранить плавность видеоряда при съемке под ярким солнечным светом. Камера оснащена съемной верхней ручкой с профессиональным аудиоинтерфейсом (2 микрофонных входа XLR с фантомным питанием +48В), держателем для микрофона-пушки и светодиодной лампой подсветки с регулируемой яркостью. Кроме того, она поддерживает проводное LAN Ethernet соединение (необходим адаптер USB-C / LAN, продается отдельно), а также проводное соединение со смартфоном или планшетом через USB-C порт. 3G-SDI выход (1080 50/60p 4:2:2 10 бит) позволяет выводить аудио/видеосигнал по кабелю на расстояние до 100 метров, при этом SDI и HDMI выходы могут использоваться одновременно. Для записи в условиях очень слабого освещения предусмотрена поддержка съемки в ИК-диапазоне (лампы ИК подсветки можно приобрести отдельно).

Наклонный OLED видоискатель с диоптрийной коррекцией обеспечивает отличную видимость при съемке под ярким светом, когда ЖК экран страдает от засветки, а двухдиапазонный Wi-Fi модуль 2.4 / 5 ГГц позволяет осуществлять беспроводную потоковую передачу сигнала в Full HD разрешении и дистанционно управлять камерой с помощью мобильного приложения HC ROP. Наконец, AG-CX20 поддерживает одновременную запись в разных кодеках на 2 карты памяти.

При всем этом Panasonic AG-CX20 удалось сохранить очень компактные размеры, камера отлично подходит для съемки в стесненных условиях (новостные репортажи, документальное кино и так далее).

Внимание: меню камеры не поддерживает русский язык.

Основные особенности

Видеокамера 4K 60p, созданная для путешественников-создателей контента

Помимо превосходной мобильности и портативности, входящий в комплект аккумулятор большой емкости обеспечивает 6 часов и 10 минут съемки (60 Гц), а компактный корпус учитывает баланс веса расширенных функций при съемке.

Высокоточный 4К АФ

Система распознавания лиц превосходно распознает объекты, если они достаточно проэкспонированы и находятся в допустимых пределах. Кроме того, технология распознавания цветов еще больше повышает качество распознавания и работает непрерывно, отслеживания перемещение лица в любую из сторон.

HYBRID O.I.S.

Электронная стабилизация изображения работает наряду с оптической, обнаруживая и исправляя дрожание в 5 направлениях. Система стабилизации Ball O.I.S. позволяет снизить трение в приводном отсеке, что особенно полезно при исправлении низкоамплитудного дрожания.

Гибкие возможности записи

Поддержка скоростей записи до 200 Мб/с с качеством 4K 59,94p/50p при использовании кодека HEVC (LongGOP/10-бит 4:2:0/MOV) и режима суперзамедленной съемки 120/100 к/с* с записью 10-бит в формате FHD.

*59,94 Гц: 120к/с, 50Гц: 100fps

Конструкция с эффективным отведением тепла

Конструкция рассеивания тепла, оснащенная сверхтонким вентилятором, позволяет сочетать компактный и легкий корпус с записью сверхвысокой четкости 4K 60p без ограничений по времени.

Удаленное управление с помощью планшета или смартфона

Встроенный модуль Wi-Fi 5 ГГц/2,4 ГГц позволяет подключать камеру к беспроводным сетям. Используя приложение HC ROP для планшета или смартфона, можно также управлять камерой с возможностью просмотра изображения в реальном времени.

Кабельное USB соединение

USB-C порт можно использовать для проводного соединения со смартфоном или планшетом (в том числе для стриминга через сотовые сети), а также для подключения к LAN сетям (необходим адаптер LAN / USB-C, продается отдельно)

Профессиональные функции:

Запись 10 бит 4:2:2 на карту памяти

Запись цветового профиля 4:2:2 10-бит на SD-карты с разрешением до LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Мб/с) или FHD 59,94p/50p (100 Мб/с). Вывод изображения 10-бит 4:2:2 UHD 59,94p/50p через HDMI и 10-бит 4:2:2 Full HD 59,94p/50p через SDI.

Потоковые трансляции в реальном времени

Совместимая с RTSP/RTP/RTMP/RTMPS, NDI HX2 и SRT* потоковая передача HD-контента позволяет транслировать концерты, спортивные мероприятия и новостные выпуски на Facebook, YouTube и т. д.

* Поддержка SRT будет добавлена с обновлениями прошивки.

2 кольца управления

Камера оснащена 2 кольцами ручного управления, одно из которых отвечает за фокусировку, а второе – за зум или управление диафрагмой. Теперь пользоваться кольцами на ощупь проще, поскольку они различаются по размеру.

ND-фильтры

3 встроенных ND-фильтра (1/4, 1/16 и 1/64) позволяют быстро ограничить светопропускаемость при съемке под ярким дневным светом, чтобы сохранить плавность перехода между кадрами и устранить эффект стробирования. На объектив также можно установить и другие светофильтры диаметром 62 мм.

2 слота для карт памяти

Используйте параллельную запись на 2 карты для подстраховки, если переживаете за сохранность данных, или ведите запись в эстафетном режиме с горячей заменой карт памяти для непрерывной записи в течение нескольких часов. X2100 поддерживает параллельную запись в 2 кодеках*: например, на одну карту можно сохранять изображение в UHD 4K, а на другую – в Full HD (прокси). Это ускорит процесс монтажа.

* Функция будет добавлена с обновлениями прошивки.

Пользовательские кнопки

На корпусе камеры расположено 6 физических кнопок, функции которых можно задать по вашему усмотрению, еще 7 софт-клавиш располагается на сенсорном ЖК-дисплее. Также можно переназначить функции физических кнопок FACE DET. и AE LEVEL.

Работа с постоянным питанием через USB-C

Для работы с постоянным питанием через USB-C вам понадобится сетевой адаптер или другой источник питания с поддержкой USB Power Delivery 9В 3А (не входит в комплект). А в выключенном состоянии от USB можно заряжать аккумулятор камеры, что удобно в дороге.

Разъем для пульта ДУ

Разъем для пульта ДУ 2.5мм позволяет дистанционно управлять фокусировкой, зумом, запуском / остановкой записи и другими функциями.