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Зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E (АА / ААА + USB)

  • Advanced BQ-CC65E (АА / ААА + USB)
  • Advanced BQ-CC65E (АА / ААА + USB)
  • Advanced BQ-CC65E (АА / ААА + USB)
Код товара:УТ-00045146
Артикул:BQ-CC65E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65 – для частой и быстрой зарядки, а также проверки емкости восстановления Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА. Также имеется выход USB 5В 1А для зарядки телефона и других мобильных устройств.

  • Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц
  • USB выход: DC 5В 1А (USB-A)
  • Контроль зарядки: Smart Charge1
  • Индикация: LCD дисплей (индикация емкости аккумулятора, срока службы аккумулятора, режим разряда)
  • Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)
  • Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)
  • Размеры 147 х 88 х 40 мм
  • Вес 209 г
  • Цвет корпуса черный

*1 Функция «Smart Charge» («интеллектуальная зарядка») заключается в автоматическом контроле напряжения и температуры заряжаемого аккумулятора. Это позволяет сократить время зарядки и предотвратить излишнее потребление энергии.