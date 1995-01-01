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Осветитель Osterrig Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро

  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
  • Sirius 2, RGB, 100 см, комплект с кейсом, серебро
Код товара:УТ-00080307
Артикул:Sirius G2100_KIT_Light

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Осветители Osterrig Sirius идеально подходят для достижения чистого цвета в кадре и красивого светотеневого рисунка. Лампы легкие и удобные в использовании, а их перевозка не требует больших физических затрат. Высокое качество световых параметров, сочетание мощности, удобства и простоты управления лампами даже дистанционно. Большое количество классических сценариев, запрограммированных в лампах, помогут создать необходимые сцены для вашего видео.

Функциональное мобильное приложение для комфортного и простого управления лампами Osterrig. Через него все приборы подключаются к вашему телефону с помощью Bluetooth и можно администрировать их работу дистанционно на расстоянии до 10 метров. В приложении можно с легкостью изменить яркость, насыщенность света, цветовую температуру, цвет (RGB), а также в лампах запрограммированы различные эффекты, например, пламя свечи и многое другое. Для управления светом Osterrig вам понадобится только ваш телефон и воображение.

Также опциально можно установить такие функции как:

  • DMX - лампа поддерживает прием DMX-сигнала по проводам питания от фирменного блока на 8 постов
  • RDMX - лампа поддерживает управление по радио-протоколу с помощью многофункционального конвертера Attractor
  • CRMX - лампа поддерживает прием CRMX-сигнала

Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!

Что нового в Sirius 2:

  • Ёмкость АКБ увеличена в 2 раза
  • Новая функция «Hold power» для автоматического запуска лампы при появлении питания на входе
  • Торцевые крышки стали тоньше и незаметнее
  • Процесс зарядки отображается в % на дисплее
  • Добавлены режимы времени работы лампы

Характеристики:

  • Цветовая температура: 2000К - 20000К
  • Индекс CRI / TLCI: 99 (в диапазоне 2700К – 6500К)
  • Светодиоды: 96 RGB + 96 холодных 6500К + 96 тёплых 2700К
  • Световой поток:
    • 6500К – 3150 лм
    • 2700К – 2987 лм
    • Красный – 1176 лм
    • Зеленый – 2865 лм
    • Синий – 1055 лм
  • Максимальная потребляемая мощность: 65 Вт
  • Максимальная мощность белого света: 40 Вт
  • Максимальная мощность света в буст-режиме: 62 Вт
  • Угол освещения: 120°
  • Угол рассеивателя: 135°
  • Подключение: Bluetooth LE (приложение Osterrig led), Wi-Fi (Artnet)
  • Встроенный аккумулятор: 6900 мАч
  • Время работы на максимальной мощности - 2 часа 45 мин.
  • Питание от сети: 24V 2.7A
  • Степени защиты: IP 55
  • Крепления: резьба 1/4"
  • Размеры: высота 100 см, диаметр 40 мм
  • Материал корпуса: алюминий
  • Вес: 1100 г

Комплектация

  • Осветитель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Тканевый кейс для хранения и транспортировки