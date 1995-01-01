Пленка WOLFEN UN54, изготовленная из рулонов легендарной кинопленки, производится на оригинальном старом заводе в городе Вольфен (Биттерфельд-Вольфен), где производство кинопленки является традицией с 1910 года. Изначально использовавшаяся для создания монохромных фильмов, черно-белая пленка WOLFEN UN54 позволит запечатлеть кинематографические сцены в фотографическом формате. Благодаря средней светочувствительности 100 ISO, WOLFEN UN54 идеально подходит для солнечных дней и сцен, где важна детализация. Классическая мелкозернистая структура и тонкий контраст – вот почему эта пленка является нашей самой известной.

(описание производителя)

Город Вольфен после Второй Мировой войны оказался в составе ГДР, а фабрика ОРВО стала одним из основных поставщиков фото- и киноматериалов для всех стран Варшавского договора. Кинопленку ОРВО за мелкое зерно и высокую стабильность, предсказуемость очень ценили и в СССР, многие шедевры советского кинематографа были сняты на нее целиком или, по крайней мере, частично: «Берегись автомобиля», «Застава Ильича», «Семнадцать мгновений весны», «Андрей Рублев», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и многие другие. Конечно, на нее же снимали в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. После завершения Холодной войны и объединения Германии фабрика сохранилась, ее выкупила компания FilmoTec GmbH, ч/б пленку ORWO продолжают использовать в европейском кинематографе (независимое кино, арт-хаус, короткометражные фильмы), когда авторы хотят добиться аутентичной ретро-эстетики, глубокого черного цвета и «серебряного» тонального диапазона.

Тип пленки: ч/б негатив

Формат: 135

Количество кадров: 36

ISO: 100

Зернистость в RMS: 12 (среднее)

DX кодировка: есть

Процесс проявки: D-76

Рекомендованные проявители: Kodak D96 или Orwo 17

Рекомендации по хранению: неотснятую пленку хранить в холодильнике, при температуре ниже 13° С и относительной влажности 50-70%. После съемки проявить как можно быстрее. Проявленную пленку хранить в темном прохладном месте (< 21° С, влажность 40-60%).