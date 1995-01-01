WOLFEN NP100 — это черно-белая фотопленка с исключительно мелким зерном и чувствительностью 100 ASA, катушка на 36 кадров. Это одна из первых совершенно новых фотопленок, выпущенных компанией за последние десятилетия, и она по-прежнему с гордостью производится в Биттерфельд-Вольфене на том же самом предприятии, где производство пленки является традицией с 1910 года.

WOLFEN NP100 отличается от WOLFEN UN54 наличием дополнительного окрашенного антиореольного слоя. Этот слой расположен между базовым материалом и эмульсионным слоем и предназначен для предотвращения образования ореолов, гало. Это улучшает резкость изображения.

WOLFEN NP100 выпущена строго ограниченной серией в 36 000 кассет и в настоящее время упаковывается в стальные катушки с DX-кодом, соответствующие отраслевым стандартам, на нашей совершенно новой линии финишной обработки.

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Надо заметить, что хотя NP100 и является новой пленкой, ее характер очень сильно напоминает классическую UN54 / UN58, график относительной спектральной чувствительности и характеристическая кривая пленки очень похожи. Пленка обладает высоким контрастом с глубокими тенями и чистыми светлыми областями. Из-за крутой характеристической кривой пленку не рекомендуется сильно пере- или недоэкспонировать, максимум добавить 0.5-1 ступень экспозиции для сохранения большего количества деталей в тенях (актуально при контрастном освещении).

Немного истории:

Город Вольфен после Второй Мировой войны оказался в составе ГДР, а фабрика ОРВО стала одним из крупнейших поставщиков фото- и киноматериалов для всех стран Варшавского договора. Кинопленку ОРВО очень ценили и в СССР – за мелкое зерно и высокую стабильность, предсказуемость материала. Многие шедевры советского кинематографа были сняты на нее целиком или, по крайней мере, частично: «Берегись автомобиля», «Застава Ильича», «Семнадцать мгновений весны», «Андрей Рублев», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и многие другие. Конечно, на нее же снимали в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии.

После завершения Холодной войны и объединения Германии фабрика сохранилась, ее выкупила компания FilmoTec GmbH, ч/б пленку ORWO продолжают использовать в европейском кинематографе (независимое кино, арт-хаус, короткометражные фильмы), когда авторы хотят добиться аутентичной ретро-эстетики, глубокого черного цвета и «серебряного» тонального диапазона.

Характеристики

Тип пленки: ч/б негатив

Формат: 135

Количество кадров: 36

ISO: 100

Зернистость в RMS: 12 (среднее)

Процесс проявки: D-76

Рекомендованные проявители: Kodak D96 или Orwo 17

Рекомендации по хранению: неотснятую пленку хранить в холодильнике, при температуре ниже 13° С и относительной влажности 50-70%. После съемки проявить как можно быстрее. Проявленную пленку хранить в темном прохладном месте (< 21° С, влажность 40-60%).