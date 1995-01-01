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Фотопленка ORWO WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров

  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
  • WOLFEN NC400, ISO 400, 135 формат, 36 кадров
Код товара:УТ-00088681
Артикул:NC400

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

WOLFEN NC400 — это совершенно новая цветная фотопленка с чувствительностью 400 ASA, в катушках по 36 кадров. Это захватывающее новое издание для нашей быстрорастущей линейки цветной фотопленки. Как вы знаете, новые цветные пленки не выпускались так регулярно в ORWO (или где-либо еще) на протяжении десятилетий.

WOLFEN NC400 с гордостью продолжает производиться в Биттерфельд-Вольфене на том же самом месте, где производство пленки является традицией с 1910 года.

В основе нашей новой цветной пленки лежит уникальная химическая формула, основанная на замечательной и легендарной пленке Agfa, которая в последний раз использовалась в получившем премию BAFTA фильме «Робин Гуд: Принц воров» с саундтреком от потрясающего фотографа и музыканта Брайана Адамса.

WOLFEN NC400 похожа на свою родственную пленку NC500, но обладает меньшей зернистостью и более выраженной яркостью в определенных цветах. Вы обнаружите, что баланс NC400 сдвинут в сторону зеленых оттенков и приглушенных теней. Мы не пытаемся имитировать уже существующие на рынке пленки, мы создаем альтернативу, нечто с совершенно другими характеристиками и захватывающей новой палитрой. Включите классическую композицию Брайана Адамса «(Everything I Do) I Do It for You» и снимайте навскидку.
Описание производителя

Характеристики

  • Тип пленки: негатив цветной
  • Формат: 135
  • Количество кадров: 36
  • ISO: 400
  • Процесс проявки: С-41

Рекомендации по хранению: неотснятую пленку хранить в холодильнике, при температуре ниже 13° С и относительной влажности 50-70%. После съемки проявить как можно быстрее. Проявленную пленку хранить в темном прохладном месте (< 21° С, влажность 40-60%).