WOLFEN NC400 — это совершенно новая цветная фотопленка с чувствительностью 400 ASA, в катушках по 36 кадров. Это захватывающее новое издание для нашей быстрорастущей линейки цветной фотопленки. Как вы знаете, новые цветные пленки не выпускались так регулярно в ORWO (или где-либо еще) на протяжении десятилетий.

WOLFEN NC400 с гордостью продолжает производиться в Биттерфельд-Вольфене на том же самом месте, где производство пленки является традицией с 1910 года.

В основе нашей новой цветной пленки лежит уникальная химическая формула, основанная на замечательной и легендарной пленке Agfa, которая в последний раз использовалась в получившем премию BAFTA фильме «Робин Гуд: Принц воров» с саундтреком от потрясающего фотографа и музыканта Брайана Адамса.

WOLFEN NC400 похожа на свою родственную пленку NC500, но обладает меньшей зернистостью и более выраженной яркостью в определенных цветах. Вы обнаружите, что баланс NC400 сдвинут в сторону зеленых оттенков и приглушенных теней. Мы не пытаемся имитировать уже существующие на рынке пленки, мы создаем альтернативу, нечто с совершенно другими характеристиками и захватывающей новой палитрой. Включите классическую композицию Брайана Адамса «(Everything I Do) I Do It for You» и снимайте навскидку.

Описание производителя

Характеристики

Тип пленки: негатив цветной

Формат: 135

Количество кадров: 36

ISO: 400

Процесс проявки: С-41

Рекомендации по хранению: неотснятую пленку хранить в холодильнике, при температуре ниже 13° С и относительной влажности 50-70%. После съемки проявить как можно быстрее. Проявленную пленку хранить в темном прохладном месте (< 21° С, влажность 40-60%).