Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Orico TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м

  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
  • TBZ4-08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 0.8 м
Код товара:УТ-00071032
Артикул:TBZ4-08-GY-BP

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабели Orico серии TBZ4 выполнены в соответствии со стандартами USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместимы с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, что позволяет, к примеру, передавать видеосигнал с разрешением 8К при частоте обновления 60 Гц. Коннекторы USB Type C выполнены в корпусе из алюминиевого сплава, оплетка из нейлона. Может использоваться для быстрой зарядки и постоянного питания устройств: максимальная мощность 100 Вт (5А макс.) Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении.

Кабель протестирован на прочность: выдерживает как минимум 10 000 сгибаний.

Кабели этой серии выпускаются в 3 вариантах:

  • TBZ4-20 – длина 2 м
  • TBZ4-08 – длина 0.8 м
  • TBZ4-03 – длина 0.3 м

Помимо серии TBZ4 с двумя прямыми штекерами, Orico также выпускает серию TBW4 с угловым коннектором.