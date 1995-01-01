Кабели Orico серии TBZ4 выполнены в соответствии со стандартами USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместимы с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, что позволяет, к примеру, передавать видеосигнал с разрешением 8К при частоте обновления 60 Гц. Коннекторы USB Type C выполнены в корпусе из алюминиевого сплава, оплетка из нейлона. Может использоваться для быстрой зарядки и постоянного питания устройств: максимальная мощность 100 Вт (5А макс.) Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении.

Кабель протестирован на прочность: выдерживает как минимум 10 000 сгибаний.

Кабели этой серии выпускаются в 3 вариантах:

TBZ4-20 – длина 2 м

TBZ4-08 – длина 0.8 м

TBZ4-03 – длина 0.3 м

Помимо серии TBZ4 с двумя прямыми штекерами, Orico также выпускает серию TBW4 с угловым коннектором.