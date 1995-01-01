Внешний бокс Orico MM2C3-G2, для SSD M.2 NVMe диска, 10 Гбит/с, зеленый
Код товара : УТ-00071000
Артикул : MM2C3-G2-GR-BP
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Внешний бокс Orico MM2C3-G2 позволяет использовать твердотельный SSD диск формата M.2 NVMe в качестве переносного компактного хранилища данных. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2 и UASP максимальная скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с (реальная скорость зависит от конкретного SSD диска и других факторов). Бокс отлично подойдет как для работы с большими объемами данных, так и для отдыха (просмотр фильмов, компьютерные игры).
Бокс поддерживает диски размера 2230, 2242, 2260 и 2280 (максимальная емкость 4 Тб). Корпус бокса выполнен из АБС пластика с ребристой поверхностью для лучшего отвода тепла во время работы. В комплекте также идет термопрокладка и вкладываемый радиатор для SSD диска. Для установки и извлечения диска не требуются никакие дополнительные инструменты. Небольшая проушина на корпусе позволяет закрепить ремешок или металлическое кольцо для ключей.
В комплекте также идет кабель USB 3.2 Gen 2 с коннекторами USB Type C и встроенным переходником на USB Type A, длина кабеля 30 см.
- Размеры: 108 х 42 х 13.8 мм
- Вес: 31 г
Внимание: данный бокс не поддерживает SATA диски.