Описание

Orico GQZ29-20 - это качественный кабель, который позволяет заряжать устройства с разъемом Lightning от порта USB-C. Он обладает длиной 2 метра, что делает его удобным для использования в различных ситуациях.

Особенностью этого кабеля является поддержка быстрой зарядки с мощностью до 29 Ватт. Это позволяет заряжать устройства быстрее, чем с помощью стандартных кабелей.

Кабель имеет стильный дизайн - он выполнен в черном цвете с серебристыми вставками. Это делает его не только функциональным, но и привлекательным внешне.