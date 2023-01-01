Orico GQZ29-20 кабель USB-C - Lightning, быстрая зарядка до 29W, длина 2 м, черный/серебро
Код товара : УТ-00071086
Артикул : GQZ29-20-BK-BP
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6 месяцев
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Описание
Orico GQZ29-20 - это качественный кабель, который позволяет заряжать устройства с разъемом Lightning от порта USB-C. Он обладает длиной 2 метра, что делает его удобным для использования в различных ситуациях.
Особенностью этого кабеля является поддержка быстрой зарядки с мощностью до 29 Ватт. Это позволяет заряжать устройства быстрее, чем с помощью стандартных кабелей.
Кабель имеет стильный дизайн - он выполнен в черном цвете с серебристыми вставками. Это делает его не только функциональным, но и привлекательным внешне.