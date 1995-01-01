Кабели Orico GQZ29 отличаются высококачественными штекерами из цинкового сплава, которые протестированы на 3000 циклов подключения. Кабель поддерживает быструю зарядку вашего iPhone током до 29 Вт (14.5В 2А или 9В 3А). Он снабжен встроенным чипом MFi, поэтому телефон не будет выдавать сообщения об ошибке при подключении. Оплетка кабеля выполнена из нейлона, поэтому он легко распутывается. Кабель выдерживает более 20 000 сгибаний. Помимо зарядки поддерживается передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. В комплекте идет силиконовая стяжка для удобства организации.

Длина 1 м.