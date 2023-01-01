Главная страница Электроника Аксессуары Кабели GQZ29-10 кабель USB-C - Lightning, быстрая зарядка до 29W, длина 1 м, черный/серебро

Кабель Orico GQZ29-10 кабель USB-C - Lightning, быстрая зарядка до 29W, длина 1 м, черный/серебро

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071084 Артикул : GQZ29-10-BK-BP

<





>

Высококачественный кабель Orico GQZ29-10 предназначен для быстрой и безопасной зарядки устройств Apple с разъемом Lightning. Кабель обеспечивает мощность зарядки до 29 Вт, что позволяет зарядить ваш iPhone, iPad или AirPods быстрее, чем при использовании стандартного зарядного устройства. Задать вопрос 1 150 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Высококачественный кабель Orico GQZ29-10 предназначен для быстрой и безопасной зарядки устройств Apple с разъемом Lightning. Кабель обеспечивает мощность зарядки до 29 Вт, что позволяет зарядить ваш iPhone, iPad или AirPods быстрее, чем при использовании стандартного зарядного устройства.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.