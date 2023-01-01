Orico GQZ12-10 — это кабель Lightning длиной 1 метр. Он выполнен в прочном и стильном черном цвете с серебристыми элементами. Кабель оснащен прочными разъемами, которые обеспечивают надежное соединение и долговечность. Orico GQZ12-10 подходит для зарядки и синхронизации устройств Apple с разъемом Lightning.