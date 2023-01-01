Описание

Кабели Orico GQA29 поддерживают быструю зарядку вашего iPhone током до 29 Вт (14.5В 2А или 9В 3А). Кабели снабжены встроенными чипами MFi, поэтому телефон не будет выдавать сообщения об ошибке при подключении. Штекеры USB Type C / Lightning выполнены из алюминиевого сплава, оплетка из нейлона. Кабель выдерживает более 20 000 сгибаний и не спутывается при хранении. Помимо зарядки кабель поддерживает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с. В комплекте идет силиконовая стяжка для удобства организации.

Кабели Orico GQA29 выпускаются с несколькими вариантами длины: 1, 1.5 или 2 м.