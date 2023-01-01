Кабели Orico серии GQA100 предназначаются в основном для зарядки устройств. Благодаря толстому сердечнику из луженой меди и чипу E-Marker они поддерживают подачу тока силой до 5А, USB Power Delivery до 100 Вт. К примеру, для полной зарядки MacBook Pro (2022) вам потребуется всего 2 часа. Коннекторы типа USB Type C выполнены из алюминиевого сплава, оплетка – из нейлона, кабель выдерживает более 20 000 сгибаний. Кабели GQA100 также могут использоваться для передачи данных, но делают это не очень быстро: стандарт USB 2.0 означает, что максимальная скорость передачи данных составляет всего 480 Мбит/с. Кабели выпускаются в 3 вариантах по длине: 1, 1.5 и 2 метра.