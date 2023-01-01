USB-хаб Orico BHC1-5CP, 3х USB-A + 2х USB-C, 5 Гбит/с, PD 60 Вт
Код товара : УТ-00071025
Артикул : BHC1-5CP-GY-BP
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
USB-хаб Orico BHC1-5CP позволяет подключать до пяти устройств к одному компьютеру через USB 3.0 Type-C порт, что особенно актуально для владельцев ноутбуков. Работает с устройствами на базе операционных систем Windows, Mac OS и Linux. Обеспечивает стабильную и быструю передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, а также параллельную сквозную зарядку USB Power Delivery до 60 Вт. Хаб очень компактный, не занимает много места на рабочем столе или в сумке. При подключении внешних жестких дисков формата 2.5" хаб обеспечивает питание для 2 дисков емкостью до 1 Тб.
- Подключение к компьютеру: USB 3.0 Type-C
- Входы:
- USB-A 3.0 5 Гбит/с х1
- USB-A 2.0 480 Мбит/с х2
- USB-C PD 2.0 х1, 20В 3А макс.
- USB-C 2.0 480 Мбит/с х1
- Размеры: 119.2 х 15.4 х 9 мм
- Длина кабеля: 15 см
- Материал корпуса: алюминиевый сплав