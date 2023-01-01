USB-хаб Orico BHC1-5CP позволяет подключать до пяти устройств к одному компьютеру через USB 3.0 Type-C порт, что особенно актуально для владельцев ноутбуков. Работает с устройствами на базе операционных систем Windows, Mac OS и Linux. Обеспечивает стабильную и быструю передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, а также параллельную сквозную зарядку USB Power Delivery до 60 Вт. Хаб очень компактный, не занимает много места на рабочем столе или в сумке. При подключении внешних жестких дисков формата 2.5" хаб обеспечивает питание для 2 дисков емкостью до 1 Тб.