Элементы питания Opticell LR44 представляют собой высококачественные батарейки линейки Specialty типоразмера LR44. Они обеспечивают стабильную и продолжительную работу устройств, благодаря использованию щелочной технологии.

Характеристики

Форм-фактор батареи: LR44 (A76 / V13GA / 76A)

Выходное напряжение: 3 В

Количество в упаковке: 2 шт.

Страна-изготовитель: Китай

Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.