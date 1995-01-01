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Батарейки Opticell Specialty LR44, 2 шт.

  • Specialty LR44, 2 шт.
  • Specialty LR44, 2 шт.
  • Specialty LR44, 2 шт.
Код товара:УТ-00081969
Артикул:5060006

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элементы питания Opticell LR44 представляют собой высококачественные батарейки линейки Specialty типоразмера LR44. Они обеспечивают стабильную и продолжительную работу устройств, благодаря использованию щелочной технологии.

Характеристики

  • Форм-фактор батареи: LR44 (A76 / V13GA / 76A)
  • Выходное напряжение: 3 В
  • Количество в упаковке: 2 шт.
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.