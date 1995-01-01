Батарейка Opticell Specialty CR2450, 1 шт.

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Код товара: УТ-00080059 Артикул: 5060010 Код товара: УТ-00080059 Артикул: 5060010 Тип батарейки 2450 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2450 В упаковке (штук) 1 Описание Батарейки Opticell Specialty CR2450 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах и измерительных устройствах. 1. Определите местоположение батареек в доме

2. Защитите ячейки для батареек в устройствах

3. Храните использованные батарейки в недоступном для детей месте Видео Наш обзор

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