Батарейки Opticell Specialty CR2430 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах и измерительных устройствах.
1. Определите местоположение батареек в доме
2. Защитите ячейки для батареек в устройствах
3. Храните использованные батарейки в недоступном для детей месте
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