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Батарейка Opticell Specialty CR2, 1 шт.

  • Specialty CR2, 1 шт.
  • Specialty CR2, 1 шт.
  • Specialty CR2, 1 шт.
  • Specialty CR2, 1 шт.
  • Specialty CR2, 1 шт.
Код товара:УТ-00080056
Артикул:5060015

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батарейки Opticell CR2 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах и измерительных устройствах.

  • 1. Определите местоположение батареек в доме
  • 2. Защитите ячейки для батареек в устройствах
  • 3. Храните использованные батарейки в недоступном для детей месте