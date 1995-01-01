Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Батарейка Opticell Specialty CR123, 1 шт.

  • Specialty CR123, 1 шт.
  • Specialty CR123, 1 шт.
  • Specialty CR123, 1 шт.
  • Specialty CR123, 1 шт.
  • Specialty CR123, 1 шт.
Код товара:УТ-00080055
Артикул:5060014

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Батарейки Opticell Specialty CR123 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах, измерительных устройствах и другой электронике.

Характеристики

  • Форм-фактор: 123 (CR123, CR123A)
  • Тип: литиевые
  • Перезаряжаемость: Нет
  • Выходное напряжение: 3В
  • Количество в упаковке: 1
  • Страна-изготовитель: Китай