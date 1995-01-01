Батарейка Opticell Specialty CR123, 1 шт.

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Код товара: УТ-00080055 Артикул: 5060014 Код товара: УТ-00080055 Артикул: 5060014 Тип батарейки 123 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 123 В упаковке (штук) 1 Описание Батарейки Opticell Specialty CR123 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах, измерительных устройствах и другой электронике. Характеристики Форм-фактор: 123 (CR123, CR123A)

Тип: литиевые

Перезаряжаемость: Нет

Выходное напряжение: 3В

Количество в упаковке: 1

Страна-изготовитель: Китай Видео Наш обзор

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