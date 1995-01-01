Батарейки Opticell Specialty CR123 предназначены для использования в игрушках, калькуляторах, измерительных устройствах и другой электронике.
Характеристики
Форм-фактор: 123 (CR123, CR123A)
Тип: литиевые
Перезаряжаемость: Нет
Выходное напряжение: 3В
Количество в упаковке: 1
Страна-изготовитель: Китай
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