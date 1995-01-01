Наша самая долгоиграющая батарейка типа «таблетка» изготовлена из высокочистого лития. Батарейки CR2032 предназначены для использования в автомобильных брелоках, кухонных весах, медицинских приборах, спортивных и других портативных устройствах.

Характеристики

Форм-фактор батареи: 2032

Выходное напряжение: 3 В

Количество в упаковке: 2 шт.

Страна-изготовитель: Китай

Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.