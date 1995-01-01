Батарейки Opticell C/LR 14 Basic, 2 шт.
Код товара:УТ-00081966
Артикул:5051004
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиC (R14)
В упаковке (штук)2
Описание
Батарейки базовой линейки Opticell размера С идеально подойдут для устройств, нуждающихся в надежном и мощном источнике питания. Работают намного дольше!*
*по сравнению с обычной солевой батарейкой формата C. Результаты могут варьироваться от устройства
Характеристики
- Форм-фактор батареи: C
- Выходное напряжение: 1.5 V
- Количество в упаковке, шт: 2
- Страна-изготовитель: Китай
- Перезаряжаемость: Нет
Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.
После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.