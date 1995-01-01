Компания Opticell разработала многоцелевые щелочные батарейки Turbo Max, самые долговечные батарейки в ее линейке. Они отлично подходят для устройств с высоким уровнем энергопотребления (игрушки на радиоуправлении, фотовспышки, мощные ручные фонарики, фотоловушки и так далее) – обычные батарейки с ними быстро теряют необходимый уровень напряжения, в результате устройства перестают работать. Напряжение у Turbo Max снижается постепенно, работоспособность сохраняется значительно дольше. Кроме того, благодаря длительному сроку хранения (10 лет) эти батарейки будут хорошим выбором и для приборов с низким энергопотреблением – например, для пультов дистанционного управления, датчиков газа / дыма / протечки и тому подобных устройств.

Благодаря надежной защите от протечки электролита вы можете быть уверены в сохранности своих электронных устройств.

Зеленые технологии: отработавшие батарейки при правильной утилизации (в пункты сбора) перерабатываются примерно на 90%. Картонная упаковка батареек также легко утилизируется, поскольку не содержит пластика.

Батарейки Opticell доступны в размере АА и ААА.

Характеристики