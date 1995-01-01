Батарейки Opticell AA Professional, 4 шт.
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Характеристики
Описание
Многоцелевые батарейки улучшенной формулы Opticell Professional работают до 20 раз дольше* (по сравнению с солевой батарейкой типа АА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования).
Преимущества:
- Срок хранения до 10 лет** (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).
- Защита от протекания
- Не содержит тяжелых металлов
- Улучшенная формула
- Работает до 20 раз дольше!
- Возможность полной переработки
Характеристики
- Форм-фактор батареи: АА
- Выходное напряжение: 1.5 V
- Количество в упаковке, шт: 4
- Страна-изготовитель: Китай
- Перезаряжаемость: Нет
Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.
После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.