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Батарейки Opticell AA Professional, 4 шт.

  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
  • AA Professional, 4 шт.
Код товара:УТ-00081965
Артикул:5052001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Многоцелевые батарейки улучшенной формулы Opticell Professional работают до 20 раз дольше* (по сравнению с солевой батарейкой типа АА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования).

Преимущества:

  • Срок хранения до 10 лет** (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).
  • Защита от протекания
  • Не содержит тяжелых металлов
  • Улучшенная формула
  • Работает до 20 раз дольше!
  • Возможность полной переработки

Характеристики

  • Форм-фактор батареи: АА
  • Выходное напряжение: 1.5 V
  • Количество в упаковке, шт: 4
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.