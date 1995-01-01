Батарейки базовой линейки Opticell размера AA — работают до 15 раз дольше*

*по сравнению с солевой батарейкой типа АА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.

Характеристики

Форм-фактор батареи: АА

Выходное напряжение: 1.5 V

Количество в упаковке, шт: 12

Страна-изготовитель: Китай

Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.