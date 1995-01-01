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Батарейки Opticell 9V Basic, 1 шт

  • 9V Basic, 1 шт
  • 9V Basic, 1 шт
  • 9V Basic, 1 шт
  • 9V Basic, 1 шт
  • 9V Basic, 1 шт
Код товара:УТ-00071836
Артикул:5051003

Товар не найден

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Описание
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Описание

Батарейки базовой линейки Opticell размера 9V - надежный источник питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления и т.д.

Срок хранения до 10 лет, сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения.

Есть защита от протекания. Батарейка не содержит тяжелых металлов.