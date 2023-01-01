Батарейки базовой линейки Opticell размера 9V - надежный источник питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления и т.д. Срок хранения до 10 лет, сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения. Есть защита от протекания. Батарейка не содержит тяжелых металлов.