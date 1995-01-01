Батарейки Opticell 9V Basic, 1 шт
Код товара:УТ-00071836
Артикул:5051003
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки9V (Крона)
В упаковке (штук)1
Описание
Батарейки базовой линейки Opticell размера 9V - надежный источник питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления и т.д.
Срок хранения до 10 лет, сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения.
Есть защита от протекания. Батарейка не содержит тяжелых металлов.