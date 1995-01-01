Батарейки Opticell 9V Basic, 1 шт

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Код товара: УТ-00071836 Артикул: 5051003 Код товара: УТ-00071836 Артикул: 5051003 Тип батарейки 9V (Крона) В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 9V (Крона) В упаковке (штук) 1 Описание Батарейки базовой линейки Opticell размера 9V - надежный источник питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления и т.д. Срок хранения до 10 лет, сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения. Есть защита от протекания. Батарейка не содержит тяжелых металлов. Видео Наш обзор

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