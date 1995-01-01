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Батарейки Opticell ААA Basic, 12 шт.

  • Basic ААA, 12 шт.
  • Basic ААA, 12 шт.
  • Basic ААA, 12 шт.
  • Basic ААA, 12 шт.
  • Basic ААA, 12 шт.
Код товара:УТ-00081957
Артикул:5051011

Товар не найден

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Описание

Элементы питания Opticell Basic LR03 представляют собой высококачественные батарейки базовой линейки Opticell размера AAA. Они обеспечивают стабильную и продолжительную работу устройств, благодаря использованию щелочной технологии.

Основное преимущество этих батареек - продолжительность работы. Они способны работать намного дольше, чем солевые батарейки типа AАА, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит свое время и энергию. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования, но в любом случае, вы получите больше пользы от своих устройств.