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Батарейки Opticell ААA Basic, 4 шт.

  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
  • Basic ААA, 4 шт.
Код товара:УТ-00081959
Артикул:5051002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батарейки базовой линейки Opticell размера AAA — работают дольше, намного дольше*

*по сравнению с солевой батарейкой типа ААА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования

Характеристики

  • Форм-фактор батареи: AAA
  • Выходное напряжение: 1.5 В
  • Количество в упаковке, шт: 4
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Перезаряжаемость: Нет

Команда бренда Opticell начала работу на российском рынке потребительских элементов питания в далеком 1998-м году, когда мировые бренды запускали локальные офисы и первые продажи в России. За двадцать пять лет мы приобрели и консолидировали уникальную экспертизу, полученную в рамках работы в международных компаниях, лидерах производственной отрасли на многих рынках - США, Европы и Азии.

После ухода с российского рынка ключевых мировых производителей, мы запустили Opticell - производство марки батареек, которая призвана полностью заменить ушедшие аналоги, а потребителям предложить надежное решение для их устройств.