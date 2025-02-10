Отважьтесь на большее с OM System Tough TG-7. Пусть ваш смартфон безопасно полежит в багаже, пока вы покоряете леса и пустыни, моря и горы. Лучше воспользуйтесь Tough TG-7, ведь он не боится испытаний. Противоударный и водостойкий корпус выдерживает погружения на глубину до 15 м, падения с высоты до 2.1 м и сдавливание весом до 100 кг, двойное защитное стекло объектива предотвращает запотевание линз, защита от пыли IPX6, морозостойкость до -10°C. Работаете на стройке? У камеры есть специальный режим для строительства, а также режим для фотографирования чертежей и документов. Компактный размер – чтобы вы могли с удобством носить камеру на поясе, в нагрудном кармане или на лямке рюкзака. Выверенная эргономика – снимайте одной рукой, снимайте в перчатках. Встроенный GPS, барометр, альтиметр, термометр, датчик глубины и электронный компас позволяют сохранить точные данные: когда, где и в каких условиях был сделан снимок.

Работаете на стройке? У камеры есть специальный режим для строительства, а также режим для фотографирования чертежей и документов. Компактный размер – чтобы вы могли с удобством носить камеру на поясе, в нагрудном кармане или на лямке рюкзака. Выверенная эргономика – снимайте одной рукой, снимайте в перчатках.

Встроенный GPS / Galileo / ГЛОНАСС / QZSS датчик, барометр, альтиметр, термометр, датчик глубины и электронный компас позволяют сохранить точные данные: когда, где и в каких условиях был сделан снимок. Эта информация сохраняется в виде мета-данных, привязанных к снимку, а дату и время можно впечатать прямо в изображение. Интересная функция: зажмите кнопку Info на 1-2 секунды и камера выведет данные со всех датчиков на экран, даже если она выключена в этот момент (поддерживается и метрическая, и имперская система мер). Зажатие Info на 3 секунды активирует режим фонарика. Вы также можете включить режим путевого лога, в котором камера будет записывать весь ваш маршрут даже в выключенном состоянии (внимание: данный режим тратит много энергии, возьмите с собой запасные аккумуляторы).

Tough TG-7 обладает и ксеноновой вспышкой, и светодиодной лампой подсветки, что облегчает съемку как фото, так и видео. Отдельно доступны специальные насадки на объектив FD-1 Flash Diffuser и LG-1 LED Light Guide, которые работают в качестве кольцевой вспышки или кольцевой лампы постоянного света соответственно – полезный аксессуар при съемке макро. Минимальная дистанция фокусировки в режимах Супер-Макро и Микроскоп составляет всего 1 см от передней линзы. Камера также обладает функциями брекетинга и стекинга по фокусу: она делает быструю серию снимков с разной дистанцией фокусировки и затем либо объединяет их в один автоматически (стекинг), или сохраняет все по отдельности (брекетинг) – для обработки на компьютере. Данные функции очень помогают при съемке макро: не нужно сильно закрывать диафрагму, чтобы получить необходимую глубину резкости.