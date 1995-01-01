Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Mark II Kit 12-45mm f/4 PRO серебристый
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Описание
Компания OM System (ранее известная под брендом Olympus) анонсировала беззеркальную камеру OM-5 Mark II. Внешне она максимально напоминает Olympus OM-D E-M5 Mark III, но внутри произошел ряд изменений. Самое главное: процессор TruePic VIII сменился на TruePic IX, это добавило камере обрабатывающих мощностей. Например, автофокус с отслеживанием по глазам и лицам стал работать более быстро и цепко. Повысилась эффективность стабилизации изображения, были добавлены новые режимы съемки.
Максимальная эффективность стабилизации изображения повысилась с 6.5 до 7.5 ступеней экспозиции. Надо отметить, что подобные результаты достижимы только с определенными объективами: рекордные замеры производились с M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO. С другими объективами результаты будут скромнее, но тем не менее, прогресс произошел именно за счет внутрикамерного стабилизатора, так что и с другими линзами эффективность должна возрасти. Обновленный стабилизатор теперь позволяет внимать в режиме High-Res без штатива, просто с рук. В этом режиме камера делает несколько снимков и самостоятельно объединяет их в одно фото с разрешением 50 Мп (обычное разрешение: 20 Мп). Режим хорошо работает при том условии, что объекты в кадре не двигаются. Если использовать штатив, можно получить все 80 Мп.
Из линейки E-M1 / OM-1 также спустился режим Live ND: электронная симуляция ND фильтров (вплоть до ND16). Функция позволяет продлить выдержку, не трогая другие параметры камеры, что, опять же, полезно при съемке пейзажа. Эффект можно посмотреть на экране камеры прямо во время экспонирования. Еще один новый режим – Keystone Compensation – позволяет частично исправить трапециевидные искажения геометрии, как если бы вы использовали шифт-объектив.
По видео особо крупных изменений не произошло: камера как и прежде записывает 4К при максимальной частоте 30 кадров/с, однако за счет улучшенной автофокусировки и стабилизации качество роликов должно возрасти. Также убрано 29-минутное ограничение длины ролика и добавлен профиль OM-Log400, который позволяет захватить больше деталей в темных и светлых областях для дальнейшей обработки (грейдинга). Наконец, OM-5 Mark II теперь можно использовать как веб-камеру, причем для этого не требуется никаких дополнительных приложений: просто подключите ее к компьютеру по USB кабелю. Из негативных моментов: порт USB остался старым, USB 2.0 Micro B вместо USB-C, что ограничивает и скорость передачи файлов, и скорость зарядки – о быстрой зарядке (USB Power Delivery) с таким интерфейсом говорить не приходится.
Наконец, одним из важных преимуществ OM-5 Mark II перед конкурентами является серьезная пыле-/влагозащита корпуса, которая не просто заявляется на словах, а сертифицирована по международному стандарту: IP53 (полная защита от пыли, защита от дождя, вертикально падающих капель воды). Это должно придать уверенности тем, кто снимает под открытым небом: пейзажистам, анималистам, стрит- и тревел-фотографам. Обратим внимание, что установленный объектив также должен обладать защитой, иначе это не будет работать.
Как и прежде, в камере можно найти много интересных режимов, таких как фокус-брекетинг и фокус-стекинг (помогают в предметной и макросъемке), «живая экспозиция» при длительной выдержке (Live Composite), «художественные фильтры» (Art Filter), которые присутствовали и ранее. Наличие таких функций помогает не только новичкам, но и профессиональным фотографам. Эти электронные функции-ассистенты часто не берут в расчет при оценке камеры, однако они значительно упрощают и ускоряют съемку самых разных сюжетов, от пейзажа до макро.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3.75
|Объектив:
|OM System M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO
|Стабилизатор изображения:
|в камере, по 5 осям, эффективность до 7.5 EV (зависит от используемого объектива)
|Диаметр светофильтра:
|58 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|17.4 х 13 мм Live MOS 4/3"
|Число эффективных пикселей:
|20.4 млн.
|Соотношение сторон:
|4:3
|Светочувствительность:
|ISO 200 - 6400 с расширением до ISO 64 – 25600
|Процессор
|Процессор:
|TruePic IX
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (12 бит, сжатие без потерь)
|Баланс белого:
|авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 30 кадров/с; механический затвор: 10 или 6 кадров/с
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2 с, 12 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|5184 x 3888 и менее
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|Cinema 4K 24p, 4K 30p, Full HD 120p; профиль OM-Log400
|Разрешение видеозаписи:
|4K: UHD 3840 х 2160 30, 25 или 24 кадра/с; C4K: 4096 х 2160 24 кадра/с, Full HD 1920 х 1080: 120p, 100p, 60р, 50р, 30р, 25р, 24р
|Формат видеозаписи:
|MOV (MPEG‑4AVC/H.264)
|Продолжительность видео:
|при использовании SDXC: до 2 часов, далее автоматически создается новый файл
|Формат записи звука:
|cтерео РСМ, 16 бит 48 кГц или 24 бита 96 кГц
|Средний битрейт:
|Cinema 4К: 237 Мбит/с, UHD 4K: 102 Мбит/с. Full HD ALL-I: прибл. 202 Мбит/с, IPB: 52, 30, 18 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная от руки
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, по теням, по светлым зонам
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
|Брекетинг экспозиции:
|2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|фазовая + контрастная: 121 крестообразный датчик, фокусировка по глазам, фокус-брекетинг, фокус-стекинг
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, поворотный
|Видоискатель:
|OLED, 2.4 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB Type-C 2.0
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм стерео, вход для пульта ДУ 2.5 мм
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 5.2
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор BLS-50, зарядка по USB (в выключенном состоянии), постоянное питание по USB не поддерживается
|Физические характеристики
|Вес:
|418 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Размеры:
|125.3 х 85.2 х 52 мм (без выступающих частей)
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и влаги: сертификация IP53 (пылезащищенная, защита от дождя и струй воды, падающих вертикально – при использовании с влагозащищенными объективами), морозостойкость до -10° C
|Дата анонса:
|май 2025 г.
|Комплектация:
|объектив 12-45 мм с крышками и блендой, аккумулятор BLS-50, крышка корпуса (установлена), плечевой ремень, USB кабель CB-USB14, наглазник EP-15 (установлен), крышка горячего башмака (установлена) документация
|Страна производства
|Страна производства:
|Вьетнам
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