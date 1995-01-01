OM SYSTEM OM-5 Mark II — это сверхкомпактная и лёгкая беззеркальная камера, разработанная для любителей активного отдыха и приключений, которым необходимо высочайшее качество изображения без лишней нагрузки. При весе всего 418 г (с батареей и картой памяти, без объектива), она станет идеальным спутником для путешествий, съёмки в походах и спонтанной видеосъёмки, предлагая надёжную производительность в очень портативном формате. Этому также способствует компактность оптики формата Micro 4/3.

Созданная для пробуждения творческой искры, камера OM-5 Mark II оснащена специальной кнопкой CP (Computational Photography) для быстрого доступа к набору функций вычислительной фотографии:

Live ND – симуляция нейтрально-серых фильтров (от ND2 до ND16) позволяет экспериментировать с длительными выдержками.

HighRes Shot – съёмка с рук в высоком разрешении (до 80 Мп.).

Focus Stacking – автоматическое совмещение снимков с разной дистанцией фокусировки, идеально для макро и предметной съемки, цветов, насекомых и других миниатюрных объектов.

HDR – съемка сцен с экстремальной разницей в освещенности в тенях и на свету

Мультиэкспозиция – автоматическое совмещение 2 и более снимков внутри камеры

Live Composite – помощь при съемке с длительной выдержкой от руки, изображение постепенно появляется на экране по мере экспонирования

Starry Sky AF – автоматическое наведение фокуса на звезды

Night Vision mode – специальный режим работы монитора, который не слепит глаза при съемке в полной темноте

Для быстро движущихся объектов OM-5 Mark II предлагает скоростную серийную съёмку до 30 кадров/с и функцию Pro Capture, позволяющую записывать снимки еще до полного нажатия на спуск затвора, чтобы вы никогда не упустили идеальный момент. Благодаря 121-точечной системе автофокусировки крестового типа и 5-осевой синхронизированной стабилизации изображения (в камере + в объективе) с эффектом до 7.5 ступеней выдержки ваши снимки будут чёткими даже в динамичных условиях. Прочный корпус, сертифицированный по классу IP53, защищён от пыли, брызг, а также низких температур (до -10 °C) – камера готова к любым путешествиям, куда бы ни завело вас вдохновение.

Основные особенности:

Компактная и лёгкая системная камера, разработанная для использования на открытом воздухе и в путешествиях

Процессор TruePic IX и 20,4-мегапиксельная матрица Live MOS обеспечивают превосходное качество изображения и видео 4K

Защита от пыли, брызг и мороза благодаря классу защиты IP53 для надёжной работы в любых условиях

Лучшая в своём классе 5-осевая встроенная стабилизация изображения

Специальная кнопка для доступа к функциям вычислительной фотографии

121-точечный датчик фазовой автофокусировки крестового типа на чипе

Режим ProCapture для сохранения снимков, сделанных при половинном нажатии на кнопку спуска

Поддержка вертикальной съёмки для удобного обмена снимками в социальных сетях

Зарядка по USB