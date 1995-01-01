Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Mark II Body серебристый
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Описание
OM SYSTEM OM-5 Mark II — это сверхкомпактная и лёгкая беззеркальная камера, разработанная для любителей активного отдыха и приключений, которым необходимо высочайшее качество изображения без лишней нагрузки. При весе всего 418 г (с батареей и картой памяти, без объектива), она станет идеальным спутником для путешествий, съёмки в походах и спонтанной видеосъёмки, предлагая надёжную производительность в очень портативном формате. Этому также способствует компактность оптики формата Micro 4/3.
Созданная для пробуждения творческой искры, камера OM-5 Mark II оснащена специальной кнопкой CP (Computational Photography) для быстрого доступа к набору функций вычислительной фотографии:
- Live ND – симуляция нейтрально-серых фильтров (от ND2 до ND16) позволяет экспериментировать с длительными выдержками.
- HighRes Shot – съёмка с рук в высоком разрешении (до 80 Мп.).
- Focus Stacking – автоматическое совмещение снимков с разной дистанцией фокусировки, идеально для макро и предметной съемки, цветов, насекомых и других миниатюрных объектов.
- HDR – съемка сцен с экстремальной разницей в освещенности в тенях и на свету
- Мультиэкспозиция – автоматическое совмещение 2 и более снимков внутри камеры
- Live Composite – помощь при съемке с длительной выдержкой от руки, изображение постепенно появляется на экране по мере экспонирования
- Starry Sky AF – автоматическое наведение фокуса на звезды
- Night Vision mode – специальный режим работы монитора, который не слепит глаза при съемке в полной темноте
Для быстро движущихся объектов OM-5 Mark II предлагает скоростную серийную съёмку до 30 кадров/с и функцию Pro Capture, позволяющую записывать снимки еще до полного нажатия на спуск затвора, чтобы вы никогда не упустили идеальный момент. Благодаря 121-точечной системе автофокусировки крестового типа и 5-осевой синхронизированной стабилизации изображения (в камере + в объективе) с эффектом до 7.5 ступеней выдержки ваши снимки будут чёткими даже в динамичных условиях. Прочный корпус, сертифицированный по классу IP53, защищён от пыли, брызг, а также низких температур (до -10 °C) – камера готова к любым путешествиям, куда бы ни завело вас вдохновение.
Основные особенности:
- Компактная и лёгкая системная камера, разработанная для использования на открытом воздухе и в путешествиях
- Процессор TruePic IX и 20,4-мегапиксельная матрица Live MOS обеспечивают превосходное качество изображения и видео 4K
- Защита от пыли, брызг и мороза благодаря классу защиты IP53 для надёжной работы в любых условиях
- Лучшая в своём классе 5-осевая встроенная стабилизация изображения
- Специальная кнопка для доступа к функциям вычислительной фотографии
- 121-точечный датчик фазовой автофокусировки крестового типа на чипе
- Режим ProCapture для сохранения снимков, сделанных при половинном нажатии на кнопку спуска
- Поддержка вертикальной съёмки для удобного обмена снимками в социальных сетях
- Зарядка по USB
Характеристики
|Объектив
|Объектив:
|нет в комплекте, крепление MFT
|Стабилизатор изображения:
|в камере, по 5 осям, эффективность до 7.5 EV (зависит от используемого объектива)
|Матрица
|Датчик изображения:
|17.4 х 13 мм Live MOS 4/3"
|Число эффективных пикселей:
|20.4 млн.
|Соотношение сторон:
|4:3
|Светочувствительность:
|ISO 200 - 6400 с расширением до ISO 64 – 25600
|Процессор
|Процессор:
|TruePic IX
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (12 бит, сжатие без потерь)
|Баланс белого:
|авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 30 кадров/с; механический затвор: 10 или 6 кадров/с
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2 с, 12 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|5184 x 3888 и менее
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|Cinema 4K 24p, 4K 30p, Full HD 120p; профиль OM-Log400
|Разрешение видеозаписи:
|4K: UHD 3840 х 2160 30, 25 или 24 кадра/с; C4K: 4096 х 2160 24 кадра/с, Full HD 1920 х 1080: 120p, 100p, 60р, 50р, 30р, 25р, 24р
|Формат видеозаписи:
|MOV (MPEG‑4AVC/H.264)
|Продолжительность видео:
|при использовании SDXC: до 2 часов, далее автоматически создается новый файл
|Формат записи звука:
|cтерео РСМ, 16 бит 48 кГц или 24 бита 96 кГц
|Средний битрейт:
|Cinema 4К: 237 Мбит/с, UHD 4K: 102 Мбит/с. Full HD ALL-I: прибл. 202 Мбит/с, IPB: 52, 30, 18 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная от руки
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, по теням, по светлым зонам
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
|Брекетинг экспозиции:
|2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|фазовая + контрастная: 121 крестообразный датчик, фокусировка по глазам, фокус-брекетинг, фокус-стекинг
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, поворотный
|Видоискатель:
|OLED, 2.4 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB Type-C 2.0
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм стерео, вход для пульта ДУ 2.5 мм
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 5.2
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор BLS-50, зарядка по USB (в выключенном состоянии), постоянное питание по USB не поддерживается
|Физические характеристики
|Вес:
|418 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Размеры:
|125.3 х 85.2 х 52 мм (без выступающих частей)
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и влаги: сертификация IP53 (пылезащищенная, защита от дождя и струй воды, падающих вертикально – при использовании с влагозащищенными объективами), морозостойкость до -10° C
|Дата анонса:
|май 2025 г.
|Комплектация:
|аккумулятор BLS-50, крышка корпуса (установлена), плечевой ремень, USB кабель CB-USB14, наглазник EP-15 (установлен), крышка горячего башмака (установлена) документация
|Страна производства
|Страна производства:
|Вьетнам
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