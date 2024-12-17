Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Mark II Body, серебристый

  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
  • OM-5 II Body серебристый
Код товара:УТ-00088796
Артикул:@ V210070SW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

OM SYSTEM OM-5 Mark II — это сверхкомпактная и лёгкая беззеркальная камера, разработанная для любителей активного отдыха и приключений, которым необходимо высочайшее качество изображения без лишней нагрузки. При весе всего 418 г (с батареей и картой памяти, без объектива), она станет идеальным спутником для путешествий, съёмки в походах и спонтанной видеосъёмки, предлагая надёжную производительность в очень портативном формате. Этому также способствует компактность оптики формата Micro 4/3.

Созданная для пробуждения творческой искры, камера OM-5 Mark II оснащена специальной кнопкой CP (Computational Photography) для быстрого доступа к набору функций вычислительной фотографии:

  • Live ND – симуляция нейтрально-серых фильтров (от ND2 до ND16) позволяет экспериментировать с длительными выдержками.
  • HighRes Shot – съёмка с рук в высоком разрешении (до 80 Мп.).
  • Focus Stacking – автоматическое совмещение снимков с разной дистанцией фокусировки, идеально для макро и предметной съемки, цветов, насекомых и других миниатюрных объектов.
  • HDR – съемка сцен с экстремальной разницей в освещенности в тенях и на свету
  • Мультиэкспозиция – автоматическое совмещение 2 и более снимков внутри камеры
  • Live Composite – помощь при съемке с длительной выдержкой от руки, изображение постепенно появляется на экране по мере экспонирования
  • Starry Sky AF – автоматическое наведение фокуса на звезды
  • Night Vision mode – специальный режим работы монитора, который не слепит глаза при съемке в полной темноте

Для быстро движущихся объектов OM-5 Mark II предлагает скоростную серийную съёмку до 30 кадров/с и функцию Pro Capture, позволяющую записывать снимки еще до полного нажатия на спуск затвора, чтобы вы никогда не упустили идеальный момент. Благодаря 121-точечной системе автофокусировки крестового типа и 5-осевой синхронизированной стабилизации изображения (в камере + в объективе) с эффектом до 7.5 ступеней выдержки ваши снимки будут чёткими даже в динамичных условиях. Прочный корпус, сертифицированный по классу IP53, защищён от пыли, брызг, а также низких температур (до -10 °C) – камера готова к любым путешествиям, куда бы ни завело вас вдохновение.

Основные особенности:

  • Компактная и лёгкая системная камера, разработанная для использования на открытом воздухе и в путешествиях
  • Процессор TruePic IX и 20,4-мегапиксельная матрица Live MOS обеспечивают превосходное качество изображения и видео 4K
  • Защита от пыли, брызг и мороза благодаря классу защиты IP53 для надёжной работы в любых условиях
  • Лучшая в своём классе 5-осевая встроенная стабилизация изображения
  • Специальная кнопка для доступа к функциям вычислительной фотографии
  • 121-точечный датчик фазовой автофокусировки крестового типа на чипе
  • Режим ProCapture для сохранения снимков, сделанных при половинном нажатии на кнопку спуска
  • Поддержка вертикальной съёмки для удобного обмена снимками в социальных сетях
  • Зарядка по USB

Характеристики

Объектив
Объектив: нет в комплекте, крепление MFT
Стабилизатор изображения: в камере, по 5 осям, эффективность до 7.5 EV (зависит от используемого объектива)
Матрица
Датчик изображения: 17.4 х 13 мм Live MOS 4/3"
Число эффективных пикселей: 20.4 млн.
Соотношение сторон: 4:3
Светочувствительность: ISO 200 - 6400 с расширением до ISO 64 – 25600
Процессор
Процессор: TruePic IX
Фотосъёмка
Формат файла: JPEG, RAW (12 бит, сжатие без потерь)
Баланс белого: авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
Серийная съемка: электронный затвор: 30 кадров/с; механический затвор: 10 или 6 кадров/с
Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
Автоспуск: 2 с, 12 с, пользовательский
Размер фотоизображения: 5184 x 3888, режим High Res с рук: 8160 x 6120 (JPEG или RAW), режим High Res со штатива: 10368 x 7776 (JPEG или RAW)
Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр
Съёмка видео
Видеосъемка: Cinema 4K 24p, 4K 30p, Full HD 120p; профиль OM-Log400
Разрешение видеозаписи: 4K: UHD 3840 х 2160 30, 25 или 24 кадра/с; C4K: 4096 х 2160 24 кадра/с, Full HD 1920 х 1080: 120p, 100p, 60р, 50р, 30р, 25р, 24р
Формат видеозаписи: MOV (MPEG‑4AVC/H.264)
Продолжительность видео: при использовании SDXC: до 2 часов, далее автоматически создается новый файл
Формат записи звука: cтерео РСМ, 16 бит 48 кГц или 24 бита 96 кГц
Средний битрейт: Cinema 4К: 237 Мбит/с, UHD 4K: 102 Мбит/с. Full HD ALL-I: прибл. 202 Мбит/с, IPB: 52, 30, 18 Мбит/с
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная от руки
Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, по теням, по светлым зонам
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
Брекетинг экспозиции: 2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
Фокусировка
Автофокус: фазовая + контрастная: 121 крестообразный датчик, фокусировка по глазам, фокус-брекетинг, фокус-стекинг
Ручная фокусировка: есть
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, поворотный
Видоискатель: OLED, 2.4 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
Память и интерфейсы
Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), 1 слот
Связь с компьютером: USB Type-C 2.0
Видео выход: HDMI micro D
Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео, вход для пульта ДУ 2.5 мм
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 5.2
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор BLS-50, зарядка по USB (в выключенном состоянии), постоянное питание не поддерживается
Физические характеристики
Вес: 418 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры: 125.3 х 85.2 х 52 мм (без выступающих частей)
Прочие особенности
Особые характеристики: защита от пыли и влаги: сертификация IP53 (пылезащищенная, защита от дождя и струй воды, падающих вертикально – при использовании с влагозащищенными объективами), морозостойкость до -10° C
Дата анонса: май 2025 г.
Сайт производителя: http://www.olympus.com.ru/
Комплектация: аккумулятор BLS-50, крышка корпуса (установлена), плечевой ремень, USB кабель CB-USB14, наглазник EP-15 (установлен), крышка горячего башмака (установлена) документация
Страна производства
Страна производства: Вьетнам