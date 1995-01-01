Ключевые особенности камеры OM System OM-3:

Многоуровневый (stacked) сенсор BSI Live MOS 20.4 Мп формата M4/3

Видео DCI/UHD 4K 60 к/с 10 бит на карту памяти или 12 бит RAW 4:4:4 на внешний рекордер

Серийная фотосъемка до 50 кадров/с со следящим и до 120 кадров в секунду с фиксированным автофокусом

Режим Pro Capture: камера сохраняет серию снимков, сделанных до полного нажатия на спуск

Контрастно-фазовая автофокусировка c распознаванием широкого спектра объектов

OLED-видоискатель с разрешением 2.36 Мп

Поворотный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 Мп.

5-осевая стабилизация изображения (IBIS) с эффективностью до 7.5 ступеней

IP53 Всепогодная и морозостойкая конструкция

Cимуляция ND фильтров (включая градиентные)

Фокус-стекинг для предметной съемки и макро

OM System OM-3 – фотоаппарат, выполненный в элегантных формах классических пленочных камер 60-70-х годов прошлого века. Большую часть своей электронной начинки, включая процессор и матрицу, он заимствует у флагманского OM-1 Mark II, что обеспечивает отличные характеристики для своего формата. Отличительной особенностью модели является специальный диск Creative Dial, который позволяет творчески экспериментировать с цветами, применять «художественные фильтры», а также быстро переключаться в монохромный режим. Еще одной важной особенностью эргономики является кнопка CP на задней панели, который обеспечивает быстрый доступ к так называемой «вычислительной фотографии». Среди ее функций доступно:

Режим высокого разрешения (доступный как при съемке со штатива, так и с рук)

Режим «живой» симуляции ND фильтров, в котором вы можете в реальном времени наблюдать эффект съемки с длинной выдержкой

Режим «живой» симуляции градиентных ND фильтров

Режим фокус-стекинга (автоматическое сшивание снимков с разной дистанцией фокусировки при осуществлении макро или предметной съемки)

HDR режим с повышенным динамическим диапазоном для контрастных сцен с сильными перепадами освещенности

Режим мультиэкспозиции

Благодаря использованию многослойной (stacked) матрицы, электронный затвор работает очень быстро, почти что на уровне механического, что позволяет пользоваться камерой в полностью бесшумном режиме и не расходовать ресурс механического затвора в большинстве ситуаций. Это также положительно влияет на видео: практически отсутствует эффект желе (rolling shutter). Современный процессор TruePic X обеспечивает качественную обработку JPEG снимков и справляется с записью 4К 60p видео. Встроенный оптический стабилизатор работает превосходно, камеру также можно похвалить за аккумулятор высокой емкости. Наконец, мы отметили бы режим Pre-Capture, в котором камера начинает серийную съемку до полного нажатия на спуск, что позволяет поймать ускользающие моменты – такой режим пока поддерживают далеко не все камеры.

К сожалению, есть и довольно слабые места: в частности, система автофокуса Olympus / OM System все еще достаточно заметно отстает от лидеров индустрии (Canon, Sony), несмотря на наличие множества точек фазовой фокусировки и алгоритмам машинного распознавания объектов. Это заметно и при фотографировании, и (еще сильнее) при записи видео. Возможно, производитель постепенно сократит отрыв с будущими обновлениями ПО камеры. Из-за относительно небольшого размера матрицы камера неизбежно начинает уступать полнокадровым моделям при съемке со слабым освещением, вечером и ночью. Наконец, можно покритиковать и видоискатель с разрешением 2.4 млн. точек – для того ценового диапазона, который занимает OM-3, это очень мало.

В целом, OM System OM-3 ориентирована больше на фотографов-любителей, а также для профессионалов, которые ищут себе красивую, элегантно выглядящую камеру для отдыха. Камера выполнена в качественном металлическом корпусе с продвинутой защитой от пыли и влаги (сертификация IP53). Однако для профессиональной работы, наверно, лучше подойдет фотоаппарат OM-1 Mark II, который предлагает тот же функционал по той же цене, но в более эргономичном корпусе с большим хватом, джойстиком, более крупным видоискателем с разрешением 5.76 млн. точек, двумя слотами для карт памяти и так далее.

Характеристики