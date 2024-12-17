Ключевые особенности камеры OM System OM-1 Mark II:

Многоуровневый (stacked) сенсор BSI Live MOS 20.4 Мп формата M4/3

Видео DCI/UHD 4K 60 к/с 10 бит (на карту памяти) или 12 бит на внешний рекордер

Серийная фотосъемка 10 кадров в секунду или 120 кадров в секунду с электронным затвором

Кросс-четырехпиксельная фазовая автофокусировка

Электронный OLED-видоискатель с диагональю 5.76 м

Поворотный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 мп.

5-осевая стабилизация изображения (IBIS)

IP53 Всепогодная и морозостойкая конструкция

Два слота для SD-карт UHS-II

В OM-1 II используется тот же многослойный MOS-сенсор BSI Live MOS с разрешением 20.4 МП и размером 17.4 x 13 мм, который используется в OM-1. Эта многоуровневая конструкция BSI обеспечивает высокую скорость считывания, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон. Компания-производитель сообщает, что процессор TruePic X обеспечивает в 3 раза более высокую скорость обработки, а также скорость считывания данных с сенсора 120 кадров в секунду для более быстрой и отзывчивой съемки. Процессор также обеспечивает широкий диапазон ISO и высокую скорость серийной съемки.

В OM-1 Mark II встроенная буферная память была дополнительно расширена, в результате чего количество изображений, которые можно сделать, увеличилось примерно до 99 (70 для OM-1). При использовании функции Pro Capture количество непрерывных снимков составляет 219 изображений в формате JPEG и 213 изображений в формате RAW.

Камера получилась очень легкой. Ее вес составляет 511 грамм, а корпус имеет физические размеры 134.8 x 91.6 x 72.7 мм.

OM-1 II поддерживает запись видео DCI/UHD 4K с разрешением до 60 к/с и 10-битной дискретизацией 4:2:2 (битрейт 202 Мбит/с). Запись в формате Full HD возможна со скоростью до 240 кадров в секунду. Режим изображения HLG позволяет записывать в камере HDR, а гамма OM-Log обеспечивает более широкий диапазон цветокоррекции при настройке отснятого материала в постобработке. При подключении внешнего монитора-рекордера через порт HDMI можно выбрать три варианта работы с камерой OM-1 II:

Режим монитора

Режим записи

Режим RAW

Вывод 12-битного формата RAW-видео поддерживается через порт micro-HDMI при работе с дополнительным совместимым внешним рекордером, например Atomos Ninja и Ninja Ultra. Вы сможете записывать ProRes RAW (4:4:4 12 бит) в формате DCI 4K (4096×2160) или UHD 4K (3840×2160).

Также доступна запись в форматах OM-Log400 или HLG. Они нужны для более детальной цветокоррекции на постпродакшне.

Система автофокусировки OM-1 II имеет уникальную конструкцию. Используется встроенная в датчик фазовая автофокусировка — система Cross Quad Pixel, которая разделяет каждый пиксель на четыре субпикселя для обеспечения перекрестной производительности, что позволяет лучше фокусироваться в сложных условиях освещения. Система фокусировки имеет 1053 отдельные точки, которые полностью покрывают матрицу и работают со скоростью до 120 кадров в секунду, что подходит практически для всех методов записи.

Благодаря структуре Cross Quad Pixel AF информация о цвете и контрастности датчика также может использоваться для создания подробной карты глубины изображения для более точного обнаружения объекта и точности отслеживания.

Компания-производитель уточняет, что с помощью искусственного интеллекта эта система фокусировки способна автоматически обнаруживать и отслеживать различные типы объектов, такие как автомобили, мотоциклы, самолеты, вертолеты, поезда, птицы, собаки, кошки и люди, а также лица и глаза.

Электронный видоискатель оснащен OLED-панелью с разрешением 5.76 м. Видоискатель имеет эквивалентное увеличение 0.83x и частоту обновления 120 кадров в секунду. Сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 м имеет регулируемый угол поворота на 270°, что позволяет работать под высокими, низкими углами.

Помимо обычного увеличения фокуса, в камере есть пикинг (доступен в четырех цветах), зебры, гистограмма и маркер центра.

Камера оснащена встроенным стереомикрофоном и одним микрофонным входом диаметром 3.5 мм. Также имеется разъем для наушников 3.5 мм для мониторинга звука.