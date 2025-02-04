M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO, разработанный для съемки со сверхвысоким увеличением и созданный для приключений, является идеальным полевым макрообъективом для камер формата Micro Four Thirds. Этот объектив с фиксированным фокусным расстоянием сочетает в себе фокусное расстояние, эквивалентное 180 мм, и максимальное увеличение 2:1 для съемки крупным планом в масштабе больше, чем в натуральную величину. В сочетании с интуитивно понятным механизмом ручной фокусировки, быстрой автофокусировкой и оптической стабилизацией изображения этот универсальный объектив подходит для съемки с рук, а защита от проникновения пыли и влаги, сертифицированная по классу IP53, делает его пригодным для использования в суровых погодных условиях.

Встроенный оптический стабилизатор изображения работает с эффективностью до 7 ступеней экспозиции (при работе совместно со встроенным матричным стабилизатором в таких камерах как, например, OM-1). Это позволяет делать удачные кадры даже при увеличении 1:1, без использования штатива.

Максимальное увеличение составляет 4:1 – при использовании телеконвертера MC-20, или даже 8:1 – при добавлении цифрового телеконвертера. Это позволяет использовать камеру OM System с объективом 90mm f/3.5 Macro IS PRO в качестве микроскопа – в исследовательских или образовательных целях.