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Объектив OM System M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro

  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Код товара:УТ-00089975
Артикул:# V335200BW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Cпециализированный макрообъектив для системы Micro 4/3 с увеличением 1:1. Объектив отличается высоким качеством материалов и сборки, свойственным профессиональной оптике M.Zuiko: металлический корпус, влагозащита, внутренняя фокусировка без выезжающих частей, шкала дистанций с индикатором на корпусе. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 1 ED (со сверхнизкой дисперсией), 2 HR (с высокой рефракцией) и 1 E-HR (с экстра-высокой рефракцией). Диафрагма состоит из 7 скругленных лепестков и обеспечивает очень мягкое боке. Поэтому объектив также можно рекомендовать для съемки высококачественных портретов, натюрмортов и тому подобных сюжетов. Диапазон фокусировки может быть ограничен в пределах 0.19 - 0.4 м для макро, или 0.4 м - ∞ для съемки с дистанции. Используется просветляющее покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) для максимального сокращения бликов и ореолов, передняя линза также покрыта защитным слоем, предотвращающим появление царапин.

Характеристики
Байонет: Micro 4/3
Фокусное расстояние: 60 мм (120 мм в 35-мм эквиваленте)
Относительное отверстие: 1/2.8
Минимальная диафрагма: 1/22
Минимальная дистанция фокусировки: 0.19 м
Угол поля зрения: 20°
Конструкция объектива: 13 элементов в 10 группах, из них 1 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 с высоким преломлением (2 HR + 1 E-HR)
Диаметр светофильтра: 46 мм
Число лепестков диафрагмы: 7
Физические характеристики
Вес: 185 г
Размеры: 56 х 82 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: всепогодная защита
Комплектация: крышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция
Дополнительные аксессуары: бленда LH-49 продается отдельно