Cпециализированный макрообъектив для системы Micro 4/3 с увеличением 1:1. Объектив отличается высоким качеством материалов и сборки, свойственным профессиональной оптике M.Zuiko: металлический корпус, влагозащита, внутренняя фокусировка без выезжающих частей, шкала дистанций с индикатором на корпусе. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 1 ED (со сверхнизкой дисперсией), 2 HR (с высокой рефракцией) и 1 E-HR (с экстра-высокой рефракцией). Диафрагма состоит из 7 скругленных лепестков и обеспечивает очень мягкое боке. Поэтому объектив также можно рекомендовать для съемки высококачественных портретов, натюрмортов и тому подобных сюжетов. Диапазон фокусировки может быть ограничен в пределах 0.19 - 0.4 м для макро, или 0.4 м - ∞ для съемки с дистанции. Используется просветляющее покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) для максимального сокращения бликов и ореолов, передняя линза также покрыта защитным слоем, предотвращающим появление царапин.

Характеристики Байонет: Micro 4/3 Фокусное расстояние: 60 мм (120 мм в 35-мм эквиваленте) Относительное отверстие: 1/2.8 Минимальная диафрагма: 1/22 Минимальная дистанция фокусировки: 0.19 м Угол поля зрения: 20° Конструкция объектива: 13 элементов в 10 группах, из них 1 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 с высоким преломлением (2 HR + 1 E-HR) Диаметр светофильтра: 46 мм Число лепестков диафрагмы: 7 Физические характеристики Вес: 185 г Размеры: 56 х 82 мм Прочие особенности Особые характеристики: всепогодная защита Комплектация: крышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция Дополнительные аксессуары: бленда LH-49 продается отдельно