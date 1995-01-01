Объектив OM System M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Товар не найден
Характеристики
Описание
Cпециализированный макрообъектив для системы Micro 4/3 с увеличением 1:1. Объектив отличается высоким качеством материалов и сборки, свойственным профессиональной оптике M.Zuiko: металлический корпус, влагозащита, внутренняя фокусировка без выезжающих частей, шкала дистанций с индикатором на корпусе. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 1 ED (со сверхнизкой дисперсией), 2 HR (с высокой рефракцией) и 1 E-HR (с экстра-высокой рефракцией). Диафрагма состоит из 7 скругленных лепестков и обеспечивает очень мягкое боке. Поэтому объектив также можно рекомендовать для съемки высококачественных портретов, натюрмортов и тому подобных сюжетов. Диапазон фокусировки может быть ограничен в пределах 0.19 - 0.4 м для макро, или 0.4 м - ∞ для съемки с дистанции. Используется просветляющее покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) для максимального сокращения бликов и ореолов, передняя линза также покрыта защитным слоем, предотвращающим появление царапин.
|Характеристики
|Байонет:
|Micro 4/3
|Фокусное расстояние:
|60 мм (120 мм в 35-мм эквиваленте)
|Относительное отверстие:
|1/2.8
|Минимальная диафрагма:
|1/22
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.19 м
|Угол поля зрения:
|20°
|Конструкция объектива:
|13 элементов в 10 группах, из них 1 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 с высоким преломлением (2 HR + 1 E-HR)
|Диаметр светофильтра:
|46 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|7
|Физические характеристики
|Вес:
|185 г
|Размеры:
|56 х 82 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|всепогодная защита
|Комплектация:
|крышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция
|Дополнительные аксессуары:
|бленда LH-49 продается отдельно