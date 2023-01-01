Описание

Этот ультрапортативный объектив обеспечивает качество изображения мирового класса плюс все возможности для съемки пейзажей, природы, птиц и многого другого. Представьте, насколько больше свободы вы получаете, не отягощая себя большими громоздкими объективами. Кроме того, объектив полностью защищен от атмосферных воздействий, его класс защиты IP53, поэтому вы можете уверенно снимать даже в суровых условиях. Но с ED 40‑150mm F4.0 PRO вы получите не только супер‑зум, но и возможность делать потрясающие макроснимки. В компактном легком корпусе вы найдете все необходимое, чтобы сделать снимки в новых захватывающих местах.

Мы выводим телеобъективы на новый уровень

Он совсем не похож на стандартные телеобъективы. Сочетание одних из лучших в мире линз и новых технических решений позволяют создавать изображения высокого разрешения, которыми вы будете гордиться.

Оптика, разработанная для достижения лучшего результата

Это идеальный объектив для широкого спектра телесъемки. Снимаете ли вы одно дерево или целый лес на склоне горы, вы получите четкие и ясные изображения во всем диапазоне увеличения. Если вам нужно сделать снимок высокого разрешения 80 Мп HighRes (Super HD) - нет проблем. Вы получите резкость от края до края без аберраций, которые обычно возникают при использовании телеобъектива.

15 элементов в 9 группах

Под брендом M.Zuiko производятся одни из лучших объективов в мире, которые славятся своим исключительным качеством изображения. Наш объектив 40-150 мм не является исключением. Он состоит из 15 элементов, объединенных в 9 групп, что обеспечивает отличное разрешение. HR, Super ED, ED и асферические линзы работают вместе, для получения изображений с резкостью от центра до краев.

Покрытие Zero

ZERO означает оптическое покрытие Zuiko со сверхнизким коэффициентом отражения. Это означает, что на ваших фотографиях не будет неприглядных ореолов или бликов. Это еще один способ, с помощью которого мы обеспечиваем качество изображения мирового класса.

Фторсодержащее покрытие

Когда ваш объектив намокает, вам необходимо очистить его перед следующим снимком. Фторсодержащее покрытие помогает быстро избавиться от загрязнений. Протрите его один раз, и все чисто. Не останется никаких разводов или капель воды, и вы можете незамедлительно вернуться к съемке.