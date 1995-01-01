Этот зум-объектив с высоким разрешением и большой светосилой обеспечивает невероятную универсальность от широкоугольной до средне-телефотосъемки. Также он отлично подходит и для макросъемки. Положите его в сумку для снаряжения, и вы будете доставать его снова и снова. При всей своей мощности он остается легким и достаточно компактным, чтобы удобно лежать в руке. Степень защиты IP53 означает, что он надежно защищен от атмосферных воздействий, поэтому вы можете снимать без опасений в самых неблагоприятных условиях. Один из самых универсальных объективов, которые вы когда-либо имели.

Высокое качество оптики

Наш объектив 12-40 мм создан с использованием оптики мирового класса со светосильной диафрагмой и оснащен всем необходимым для съемки изображений высокого разрешения.

Светосила F2.8

Благодаря светосильной диафрагме F2.8 вы можете добиться малой глубины резкости с исключительной резкостью даже при слабом освещении. Он идеально подходит для съемки пейзажей, животных и людей, а также для макросъемки с рук. Это объектив, который можно использовать в самых разных условиях и который всегда обеспечивает превосходное качество изображения.

14 элементов в 9 группах

Объектив имеет мощную группу высококачественных линз. Он включает в себя 14 элементов, сконфигурированных в 9 групп. Есть EDA, DSA, HD, HR. ED и 4 асферические линзы, которые настроены таким образом, чтобы ваши изображения не имели аберраций и бликов, которые традиционно возникают при зумировании. Ваши изображения будут иметь высокое разрешение от центра до краев.

Покрытие Zero

Мы используем не только одни из лучших линз в мире, но и усовершенствованное покрытие, подавляющее ореолы и блики.

Фторсодержащее покрытие

Если ваш объектив намокнет, его необходимо вытереть, прежде чем делать следующий снимок. Фторсодержащее покрытие позволяет быстро избавиться от воды. Один взмах - и воды больше нет. Никаких разводов или капель. Вы очистите объектив быстро и качественно, чтобы скорее вернуться к съемке.