M.ZUIKO Digital ED 9-18mm f/4-5.6 II – объектив для камер системы Micro 4/3. Второе поколение отличается от первого только внешними, косметическими изменениями дизайна, конструкция объектива, его оптическая схема остались такими же, какими были в 2010 году.

Главные преимущества этого объектива – это компактность и сверхширокий угол обзора (100°), а также достаточно доступная цена. Скорость фокусировки находится на высоком уровне, однако заметен эффект «дыхания фокуса» – границы кадра смещаются при изменении дистанции. Объектив обладает довольно высокой резкостью по центру и в средней части кадра, однако по краям изображения резкость падает (на открытой диафрагме). Хроматические аберрации заметны.

В целом это достаточно интересный объектив в своей ценовой категории, хотя по качеству изображения он, конечно, заметно уступает профессиональной линейке: M.ZUIKO Digital ED 8-25mm f/4.0 PRO и M.ZUIKO Digital ED 7-14mm f/2.8 Pro.